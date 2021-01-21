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嘉藥研究團隊 滿州鄉港口溪發現新種龍口蛇鰻

中央社 / 台南21日電

嘉南藥理大學環境資源管理系教授黃大駿團隊接受墾丁國家公園管理處委託進行滿州鄉港口溪調查，於中游原始棲地河段發現新種龍口蛇鰻，將投稿至期刊，並盼各界更重視環境保育。

嘉南藥理大學今天公布這項研究成果指出，黃大駿實驗室團隊接受墾丁國家公園管理處委託進行滿州鄉港口溪調查時，於中游原始棲地河段發現一種蛇鰻，經海洋大學教授陳鴻鳴團隊中的博士生邱詠傑，以形態特徵分類與核苷酸序列資訊分析後，發現為未命名描述的新物種，歸屬於蛇鰻亞科（Ophichthinae）下的龍口蛇鰻屬（Lamnostoma sp.）。

黃大駿表示，此次發現的龍口蛇鰻與坊間常說的「土龍」頗為類似，台灣目前共記錄有24屬69種蛇鰻，多以海洋為棲息地，棲息在淡水環境的並不多。

他說，由於蛇鰻科大多棲息於底質中，僅露出前鼻管、吻部及眼睛，並利用伏襲式的掠食方式，以小型魚類及蝦等無脊椎動物為食，水質好壞與食物是否充足都將影響生存條件，而這尾新種蛇鰻在港口溪被發現，可以顯示溪流生態穩定健康。

黃大駿指出，研究中還發現有沼蝦及米蝦等尚未正式發表或記錄的種類存在於港口溪，也相當令人振奮。

他說，台灣仍有許多新物種有待發現與確認，確認新物種需要歷經嚴謹的認證過程，但是許多新種往往在研究階段可能就已經消失，這隻淡水域中的龍口蛇鰻仍有許多方面是未知的，需要積極進行環境保育，避免過多人為干擾，以免成為下一例還沒命名就消失的物種。

嘉南藥理大學指出，此項結果預計將投稿至動物生物分類學期刊Zootaxa，盼為台灣學術界在國際爭光，並喚起更多對環境保育的關注。

淡水 國家公園 墾丁

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