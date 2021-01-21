快訊

台灣再傳病毒輸出？台塑技師入境泰國確診新冠 台塑回應了

唐吉訶德擠爆！北市限縮店內人數至250人 陳時中籲：勿急於一時逛

聽新聞
test
0:00 / 0:00

遊客已逾10萬人 台南六甲落羽松季30日開幕決照常舉辦

聯合報 / 記者吳淑玲／台南即時報導
台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次。記者吳淑玲／翻攝

南台灣最晚轉色的台南六甲落羽松，從元旦至今已吸引逾10萬遊客，學校開始放寒假後，人潮更明顯，還有新人拍婚紗及大學生拍學士服，「2021花現落羽松六甲松鶴玩」訂1月30日舉辦開幕活動，明天召開記者會，六甲區長陳啟榮表示，經請示過衛生局，因六甲落羽松季屬戶外且佔地很廣，所以不必停辦，但在記者會和開幕日人潮預期較多，在活動區域停車場將量額溫及全程要求戴口罩、增加酒精消毒等，會有志工舉牌提醒大家保持社交距離

陳啟榮表示，六甲落羽松從元旦開始，因寒流逐漸轉色，就開始吸引遊客，元旦連假單日就破萬人，累計至今已快逾10萬人次，現在每天人潮也是不斷，但因佔地很廣，開幕活動還是照常舉辦，草花陸續開放，大型動物公仔也布置完成，更適合拍照，但提醒欣賞之餘也要注意防疫措施。

台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次，也吸引新人拍婚紗。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次，也吸引新人拍婚紗。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次，也有大學生來拍學士照。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次，也有大學生來拍學士照。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松季照常舉辦，但增加提醒防疫措施，落實戴口罩及維持社交距離。記者吳淑玲／翻攝
台南六甲落羽松季照常舉辦，但增加提醒防疫措施，落實戴口罩及維持社交距離。記者吳淑玲／翻攝

落羽松 記者會 社交距離

延伸閱讀

放寒假了 高雄市弱勢兒少餐食券讓小朋友兌換熱食

要讓世界都看見 台南六甲公所發行區長攝「落羽松明信片」

無心插柳變秘境！ 基隆這處「落羽松」成民眾打卡新亮點

已吸引5萬遊客！台南六甲落羽松季公所出摺頁供索取

相關新聞

遇見彩虹心中有愛 全國最大彩虹地景在高雄

在追求平等、人權的路上，「彩虹」一直是平權的象徵。位於高雄駁二藝術特區的彩虹地景，不但是網紅們的必拍打卡點，更讓高雄成為了一座最有愛的城市！

遊客已逾10萬人 台南六甲落羽松季30日開幕決照常舉辦

南台灣最晚轉色的台南六甲落羽松，從元旦至今已吸引逾10萬遊客，學校開始放寒假後，人潮更明顯，還有新人拍婚紗及大學生拍學士...

為愛朗讀 屏東文學館「島嶼南方的情人」情詩展

屏東縣政府即日起在縣立圖書館總館4樓屏東文學館推出「島嶼南方的情人」情詩展，展出10名屏東詩人作品，以愛情、親情、友情及...

高市已故議長許崑源大女兒繼承衣缽 明年參選市議員

高雄市議會已故議長許崑源的大女兒許采蓁確定參選明年高雄市議員選舉，許釆蓁在臉書表示，「為了延續父親的志業， 我決定走出自...

影／澎湖、苗栗禁公務員到桃園 潘孟安：多一度關懷

國內新冠肺炎疫情升溫，繼昨下午澎湖縣政府宣布，嚴禁縣府員工到桃園出差，今苗栗縣政府也宣布即日起縣府及所屬機關員工若非必要...

高雄空氣品質紅色警戒 興達電廠停2機降載2機

高雄市今天空氣品質不佳，空氣品質指標AQI值顯示8個紅色警戒，環保局啟動跨局處空氣品質不良應變機制，要求污染大戶降載減排...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。