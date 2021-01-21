遊客已逾10萬人 台南六甲落羽松季30日開幕決照常舉辦

南台灣最晚轉色的台南六甲落羽松，從元旦至今已吸引逾10萬遊客，學校開始放寒假後，人潮更明顯，還有新人拍婚紗及大學生拍學士服，「2021花現落羽松六甲松鶴玩」訂1月30日舉辦開幕活動，明天召開記者會，六甲區長陳啟榮表示，經請示過衛生局，因六甲落羽松季屬戶外且佔地很廣，所以不必停辦，但在記者會和開幕日人潮預期較多，在活動區域停車場將量額溫及全程要求戴口罩、增加酒精消毒等，會有志工舉牌提醒大家保持社交距離。

陳啟榮表示，六甲落羽松從元旦開始，因寒流逐漸轉色，就開始吸引遊客，元旦連假單日就破萬人，累計至今已快逾10萬人次，現在每天人潮也是不斷，但因佔地很廣，開幕活動還是照常舉辦，草花陸續開放，大型動物公仔也布置完成，更適合拍照，但提醒欣賞之餘也要注意防疫措施。 台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次，也吸引新人拍婚紗。記者吳淑玲／翻攝 台南六甲落羽松季未開始遊客已快破10萬人次，也有大學生來拍學士照。記者吳淑玲／翻攝 台南六甲落羽松季照常舉辦，但增加提醒防疫措施，落實戴口罩及維持社交距離。記者吳淑玲／翻攝