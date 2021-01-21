島嶼南方的情人詩展登場 屏東文學館推為愛朗讀

屏東縣政府即日起在總圖4樓屏東文學館推出「島嶼南方的情人」情詩展，展出10名屏東詩人作品，今天還與誠品書店展開一場「為愛朗讀」活動，邀請詩人朗頌情詩。

配合詩展，屏東縣政府文化處今天在總圖1樓大廳與誠品書店合辦「為愛朗讀」活動，邀請詩人陳雋弘與黃明峯分別以國語及台語朗誦情詩，現場搭配鋼琴手李尚軒以「琴聲．情聲」展現詩的魅力，吸引入館讀者目光，讓讀者們感受到詩就在生活中。

文化處指出，屏東縣立圖書館總館4樓定位為屏東文學館，成為屏東文學的凝聚點，「島嶼南方的情人」情詩展主要集結屏東10名詩人作品。

詩人包括路衛、曾貴海、李敏勇、利玉芳、涂耀昌、梁明輝、郭漢辰、傅怡禎、黃明峯及陳雋弘等人，涵蓋老中青3代，包括國語、台語及客語等語言，呈現多樣的詩風貌。

另外，文化處也延伸詩展空間，除了總圖4樓為主展場，在1樓的春若咖啡館及勝利星村的獨立書店「永勝5號」都有情詩展相關活動，「永勝5號」還有「島嶼南方的情人」主題書展及戳章收集，讓民眾更容易親近詩。

情詩展以愛情、親情、友情及家鄉之愛等為主題，呈現詩人對島嶼南方的愛戀，除了平面詩展，民眾還可透過手機掃描快速響應矩陣碼（QR code）聽到詩人的聲音，或者現場參與書寫，一同感受文字溫度，展期到4月30日。

文化處表示，屏東縣現代詩發展甚早，自1920年代起，即由前輩詩人楊華等人揭開序幕，直至1950年代開始有新一代詩人曾貴海、李敏勇等人接棒拓展。

文化處指出，21世紀初，在大武山文學獎鼓勵下，屏東詩更是逐漸繁花茂盛，從山海家鄉到個人情感描繪，都留下了許多膾炙人口作品；在這次情詩展中，民眾可近距離看到不一樣屏東詩風景。