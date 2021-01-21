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紐時選「2021年值得愛上的52地點」 外師推薦高雄上榜

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
劉尚之Andrew Liu（左）於2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理。圖／高雄市教育局提供
劉尚之Andrew Liu（左）於2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理。圖／高雄市教育局提供

紐約時報向各界開放推選「2021年值得愛上的52大地點」，1月6日登載結果，高雄也成為2021全世界52個最值得喜愛的地點之一。撰文推薦的是高雄市政府與美國學術交流基金會合作，於2017年透過「傅爾布萊特」計畫來高雄學校擔任英語教學助理的劉尚之Andrew Liu，他在高雄時被山海景觀、溫暖人情吸引，感覺這裡才是真正的台灣！

高雄被紐約時報刊載推選為「2021年值得愛上的52大地點」之一，也讓全世界看見高雄。專題中入選的還包括：英國南威爾斯、塞班島、埃及的錫瓦綠洲、西班牙「朝聖之路」、日本北海道等。

「傅爾布萊特」計畫是由美國政府資助最具代表性的學術交流計畫，主要目的是為增進美國與其他國家的文化瞭解，高雄市府從2008年起透過與美國學術交流基金會合作，聘請傅爾布萊特獎學金得獎學人擔任國小英語教學助理，與在地英語教師合作進行英語課程教學，至今已13年，有169位學人來到高雄，造福5萬6000名學子。

劉尚之Andrew Liu是在2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理，他成長於美國哈德遜河谷，目前在柏林工作。他在紐時的推薦撰文中，指高雄是個愜意的城市，與喧囂的台北截然不同，在到高雄服務之前，他甚至不知道「高雄」兩個字怎麼念？

劉尚之說，高雄這座城市是真正的台灣，這裡的人們說台語的頻率，比說國語還要高。此外，高雄貼山靠海，對於想要親近大自然的人，這裡是個很棒的選擇。

高雄市教育局長謝文斌表示，英語教學助理除了課程教學共備授課，也要接受課程訓練、參與校內特色活動、協辦營隊，並參加如端午龍舟競賽等文化活動，透過實際在地生活體驗，深化國際交流的緊密連結。

為普及雙語教育，市府也結合英語行動車，安排外師巡迴服務外師教學資源不足的行政區學校，並透過VR虛擬實境系統配置的場景，讓學童在寓教於樂中，拓展國際視野、擴大語境活用。謝謝劉尚之將過去在高雄生活的喜悅，介紹給全世界，呈現另一番不同的高雄印象。

劉尚之Andrew Liu（左）於2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理。圖／高雄市教育局提供
劉尚之Andrew Liu（左）於2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理。圖／高雄市教育局提供
劉尚之Andrew Liu於2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理。圖／高雄市教育局提供
劉尚之Andrew Liu於2017至2018年，在高雄市陽明國小、獅湖國小擔任英語教學助理。圖／高雄市教育局提供
透過「傅爾布萊特」計畫來高雄學校擔任英語教學助理的劉尚之Andrew Liu，向紐時推薦高雄成為「2021年值得愛上的52大地點」。圖／高雄市教育局提供
透過「傅爾布萊特」計畫來高雄學校擔任英語教學助理的劉尚之Andrew Liu，向紐時推薦高雄成為「2021年值得愛上的52大地點」。圖／高雄市教育局提供

高雄市 紐約時報 埃及

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