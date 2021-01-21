高市已故議長許崑源大女兒繼承衣缽 明年參選市議員

高雄市議會已故議長許崑源的大女兒許采蓁確定參選明年高雄市議員選舉，許釆蓁在臉書表示，「為了延續父親的志業， 我決定走出自己的舒適圈， 站出來繼續為父親長年熱愛的鄉親服務。」

對於許崑源的女兒要參選議員，民進黨高雄市黨部主委趙天麟表示尊重，並說許崑源是非常資深且擔任過議長的地方政治人物，也是政治領袖，許的女兒要承接衣缽，跑的非常的勤快，在地方上也頗受好評，有衝勁、後續看好，民進黨也會提名最好的人選進行一場很良性的政黨政治競爭。

從高雄縣市合併前到合併後，許崑源歷任7屆議員，縣市合併後第一、第三屆議長，高雄市議會結慈善團體所做的寒冬送暖弱勢關懷即是他所開辦。去年6月6日，高雄市前市長韓國瑜罷免投票結果出爐不久，許崑源不幸過世。

許崑源過世後，他的家人成立「許崑源愛心慈善會」，由許采蓁擔任祕書長，接續許崑源生前對弱勢的關懷，慈善會設在許崑源生前的服務處，議長曾麗燕與慈善會聯手做公益，許采蓁不只關懷弱勢，也走入基層與許崑源的支持者互動溝通，了解地方心聲。

許采蓁在臉書表示，為了延續他的父親志業，決定站出來繼續為鄉親服務；她經過這半年的走訪，雖然時間不長，但所到之處都能深深感受到每一位鄉親都把她當成家人看待的感覺， 就連初次見面的陌生人也給她很多的鼓勵，這樣的溫暖，給了她無限的動力，也讓她更加理解為何她的父親心中永遠放不下所愛的鄉親，也更讓她確信當初的選擇是正確的。

她說，也許現在很多鄉親還沒看見或不知道她 ，也許基層反映的事情還沒有下落，請大家稍等她一下，她誓讓散落的心回到歸處， 帶著鄉親們的熱情支持， 竭盡所能、全力以赴做到最好，不讓鄉親失望。