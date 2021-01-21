影／澎湖、苗栗禁公務員到桃園 潘孟安：多一度關懷

國內新冠肺炎疫情升溫，繼昨下午澎湖縣政府宣布，嚴禁縣府員工到桃園出差，今苗栗縣政府也宣布即日起縣府及所屬機關員工若非必要勿至桃園洽公、出差；屏東縣長潘孟安說，面對疫情挑戰，全國人要團結，不應該貼標籤，「多一度的關懷、多一度的資源、多一度的協助」才是台灣人的真性情。

潘孟安說，面對疫情挑戰，全國人要團結，不應貼標籤，畫分哪個城市，遵守中央疫情指揮中心規範之虞，全國國人要團結一致，不管哪個城市、人民，都是我們極力要照顧，共同做好防疫網絡。

潘孟安說，不要在防疫網絡當中，自行其事，各亂其調，台灣很小，人民是流通，不管到哪裡，公共運輸是暢通。人民都會交流，不論公、私情誼，都是台灣珍貴、寶貴的台灣溫度，「寧可多一度的關懷，台灣才會好好，如果台灣不好好，好好台灣，大家各行其是，反而不利國家防疫」。

潘孟安說，尊重個人發言，但很遺憾，去貼標籤，屏東開放，不做任何標籤，也不需要禁止各種民間公、私交流，對貼標籤的作為不大妥，「多一度的關懷、多一度的資源，多一度的協助」，才是台灣人的真性情。