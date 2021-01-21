高雄空氣品質紅色警戒 興達電廠停2機降載2機

高雄市今天空氣品質不佳，空氣品質指標AQI值顯示8個紅色警戒，環保局啟動跨局處空氣品質不良應變機制，要求污染大戶降載減排，興達電廠2燃煤機組停轉、2部降載。

環保局上午8時啟動空氣品質不良應變機制，要求41家大型工廠持續降載減排、提高污染防制效率，興達電廠2部燃煤機組停止運轉、2部發電負載降到50%以下，並要求營建工地、堆置場提高灑水頻率，減少揚塵。

環保局空氣監測站顯示，全市12個空氣品質監測站AQI值顯示對所有族群不健康的紅色警戒有8處、3個顯示對敏感族群不健康的橘色提醒，另一處顯示普通級。紅色警戒區包括橋頭、大寮、仁武、左營、前金及前鎮測站等。

環保局指出，大氣環境不利於污染物擴散，容易導引上風處污染往高雄累積，空氣品質相對較差，環保局隨時監控空氣品質並做因應，也增加洗街灑水頻率，呼籲民眾外出做好防護措施並戴口罩。