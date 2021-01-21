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企業愛心捐平板推科展 助高雄新莊高中培育科研人才

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
宏青企業總經理陳相池（右）捐贈50萬元作為新莊高中師生科展競賽續優獎金，希望多培育未來科學研發人才，由校長陳良傑代表接受。圖／新莊高中提供
宏青企業總經理陳相池（右）捐贈50萬元作為新莊高中師生科展競賽續優獎金，希望多培育未來科學研發人才，由校長陳良傑代表接受。圖／新莊高中提供

宏青企業公司去年在疫情嚴重時，主動捐贈一批資訊電腦設備給高雄市新莊高中，讓弱勢生能在家進行線上學習，昨天又捐贈50萬元作為師生科展競賽續優獎金，希望多培育未來科學研發人才，由校長陳良傑代表接受。

陳良傑感謝目前擔任新莊高中家長會會長的宏青企業總經理陳相池，不但在科學教育推動上積極協助校方，在學校急難救助上也義不容辭。去年4月校園防疫推動線上學習期間，陳相池聽聞教務處主任鮑遠毅提及學校經濟弱勢學生因缺乏資訊電腦設備，若遇疫情恐無法在家進行線上學習，影響課業。為了讓同學都能順利學習，便主動捐贈新莊高中經濟弱勢同學一批平板電腦及桌上型電腦設備，師生都很感謝。

新莊高中近年來參加科展競賽有不錯的表現，109年參加高雄市科展榮獲地球與環境科學第1名，代表高雄市參加全國科展獲得佳作；參加19屆旺宏科學獎獲物理科佳作；2021年台灣國際科展也有2件作品通過初選。陳相池看到新莊高中教師呂台華指導學生施柏安、蔡明翰、甄致瑜，參加2018台灣國際科展獲選為出國代表，在總統府與蔡英文總統、陳菊秘書長的合照，覺得是難得的榮耀，也鼓勵師生多為國爭光。

陳相池希望獎勵新莊高中師生積極參與各式科展賽事，決定50萬元獎勵金給新莊高中未來在科展表現績優的師生，鼓勵師生繼續爭取優秀成績。

高雄市 疫情

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