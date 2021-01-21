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影／這裡有燈看！屏東綵燈節22日點亮萬年溪

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
2021屏東綵燈節，萬年溪畔對面的衛生局大樓，夜晚也有燈光呼應。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節，萬年溪畔對面的衛生局大樓，夜晚也有燈光呼應。記者劉星君／攝影

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣一年一度的「屏東綵燈節」將在1月22日晚間點燈，屏東綵燈節地點在屏東市萬年溪沿岸，是民眾日常生活場域，縣府決定照常舉辦，取消音樂晚會與市集；今年綵燈節以「繁花盛豔」為主題，邀請20名優秀國內外藝術家，有3名日本藝術家、6名屏東在地藝術家，以各自熟悉領域，將花卉盛開樣貌以不同的媒材呈現。

屏東綵燈節將在1月22日點燈，持續亮燈至到3月1日，展出39天，每天下午5點半到晚間10點，在屏東市萬年溪畔（勝利東路至民生路段）嬌豔綻放，陪伴大家一起農曆春節。

屏東綵燈節是屏東縣政府從2017年打造的燈節活動，今年第5屆，每年以不同的主題妝點萬年溪畔，在多年的努力之下，成為南台灣知名的燈節之一。今年受新冠肺炎影響，呼籲前來賞燈的民眾要做好防疫措施，參與活動請務必戴口罩，不要在會場內飲食。

縣府指出，因應疫情，原訂2月14至16日在屏東市千禧公園舉辦的繁花晚會及市集活動停止辦理，但燈飾部分是沿著萬年溪擺設，屬於屏東春節生活場域的一部分，活動期間維持亮燈，讓民眾在春節期間也能走春遊逛。

「2021屏東綵燈節」還製作牛年應景小提燈，以「花卉」為設計元素，選用元寶等喜氣意象與可愛的小牛一同呈現；小提燈用窗花的概念做鏤空，裝上燈飾後，夜間散放朵朵的燈花，堪稱是行走的小燈飾。

小提燈在22日點燈時，現場提供1000個小提燈發放。另外從1月26日起，民眾可到以下地點，屏東縣政府北棟、南棟、屏東縣立圖書館總館、縣內四處旅遊服務中心（屏東火車站、潮州火車站、恆春轉運站、海口港），加屏東縣府官方LINE官方帳號，即可獲得，數量有限、送完為止。

2021屏東綵燈節燈飾，點亮屏東市萬年溪畔。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾，點亮屏東市萬年溪畔。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「浪花」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「浪花」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「漫舞」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「漫舞」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「花束」（右）與「歐普的花」（左）。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「花束」（右）與「歐普的花」（左）。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「宇宙花卉博覽會」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「宇宙花卉博覽會」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「超露」（前）與「花鵝來了」（後）。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「超露」（前）與「花鵝來了」（後）。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾，點亮屏東市萬年溪畔。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾，點亮屏東市萬年溪畔。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「漫舞」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「漫舞」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「花鵝來了」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「花鵝來了」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾，點亮屏東市萬年溪畔。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾，點亮屏東市萬年溪畔。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「冰藍花」與「宇宙花卉博覽會」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「冰藍花」與「宇宙花卉博覽會」。記者劉星君／攝影
2021屏東綵燈節燈飾「花束」（後）與「幽蘭風華」（前）。記者劉星君／攝影
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屏東縣政府 新冠肺炎 藝術家

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