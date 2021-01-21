影／這裡有燈看！屏東綵燈節22日點亮萬年溪

新冠肺炎疫情嚴峻，屏東縣一年一度的「屏東綵燈節」將在1月22日晚間點燈，屏東綵燈節地點在屏東市萬年溪沿岸，是民眾日常生活場域，縣府決定照常舉辦，取消音樂晚會與市集；今年綵燈節以「繁花盛豔」為主題，邀請20名優秀國內外藝術家，有3名日本藝術家、6名屏東在地藝術家，以各自熟悉領域，將花卉盛開樣貌以不同的媒材呈現。

屏東綵燈節將在1月22日點燈，持續亮燈至到3月1日，展出39天，每天下午5點半到晚間10點，在屏東市萬年溪畔（勝利東路至民生路段）嬌豔綻放，陪伴大家一起農曆春節。

屏東綵燈節是屏東縣政府從2017年打造的燈節活動，今年第5屆，每年以不同的主題妝點萬年溪畔，在多年的努力之下，成為南台灣知名的燈節之一。今年受新冠肺炎影響，呼籲前來賞燈的民眾要做好防疫措施，參與活動請務必戴口罩，不要在會場內飲食。

縣府指出，因應疫情，原訂2月14至16日在屏東市千禧公園舉辦的繁花晚會及市集活動停止辦理，但燈飾部分是沿著萬年溪擺設，屬於屏東春節生活場域的一部分，活動期間維持亮燈，讓民眾在春節期間也能走春遊逛。

「2021屏東綵燈節」還製作牛年應景小提燈，以「花卉」為設計元素，選用元寶等喜氣意象與可愛的小牛一同呈現；小提燈用窗花的概念做鏤空，裝上燈飾後，夜間散放朵朵的燈花，堪稱是行走的小燈飾。