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感謝總統送暖 黃捷籲鳳山選民罷免投不同意票
高雄市鳳山區2月6日舉辦罷免無黨籍市議員黃捷投票，包括總統蔡英文及導演吳念真等人送暖並發聲為她加油打氣。黃捷允諾繼續為鳳山發展努力，籲民眾2月6日投「不同意」票。
民進黨主席、總統蔡英文今天在民進黨中常會關切罷免案，並表明「面對罷免要有態度」；民進黨發言人周江杰也說，積極配合當事人「全力相挺」。除了蔡總統送暖，導演吳念真在黃捷1月19日生日當天也參與錄製祝福及鼓勵的話，相挺及鼓勵她挺過難關。
蔡總統、高雄市長陳其邁及很多政界人士的關切及鼓勵，黃捷今天透過影片表達感謝，她說，兩年多的議員職務無愧於心，呼籲選民投下「不同意罷免」票。允諾全力以赴續為鳳山建設發展努力。
與黃捷同選區的民進黨市議員林智鴻等人已表態聲援黃捷「同為鳳山隊」，既然有共同目標「讓鳳山更進步」，就不會讓她孤單，盼鳳山民眾用智慧留下努力的議員。
高雄市公民團體提議「罷捷」，已經中選會公告成案並於2月6日舉辦罷免投票。依選罷法規定，罷免有效同意票數達原選舉區選舉人總數1/4以上，且同意票數多於不同意票數，罷免案即通過。高雄市選委會將於2月2日公布這次罷免案投票人數。
高市選委會今天統計，黃捷所在的第9選舉區（鳳山區）投票人人數有29萬1629人。按此數據計算，罷免案要通過，至少取得7萬2907票以上同意票，且同意票超過不同意票。
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