放寒假了 高雄市弱勢兒少餐食券讓小朋友兌換熱食

中小學放寒假了，為讓弱勢兒少寒假期間也 有餐食可用，高雄市社會局結合公益彩券基金、慈善團體和愛心商店，今天發送「弱勢兒少餐食券」給1000名弱勢兒少，讓他們可以在1057個兌換據點，兌換77元至80元的等值餐食。

社會局表示，弱勢兒少餐食券發送對象，是透過社工員專業評估，以弱勢家庭未成年子女為主，每張餐食券面額70元，可以在全市1057家兌換據點兌換77元至80元等值餐食，包括便當、飯糰、麵包、牛奶等等，但不能兌換菸酒、碳酸類飲料、零食和冰品等。

餐食券對弱勢兒少有什麼幫助？社工以一名國中一年級女生「芸芸」為例表示，芸芸的父親因案入獄，她的母親做居家服務員扶養3名子女，居家服務員的工作時間長，芸芸媽媽還要照顧孩子三餐，很辛苦，有了餐食券，芸芸母親在孩子放寒假期間可以減少對孩子用餐的擔憂。

社會局辦理弱勢家庭兒少餐食計畫，運用高市公益彩券盈餘基金外，另結合財團法人張添永慈善基金會、財團法人陳中和翁慈善基金會、財團法人京城社會福利慈善事業基金會、高雄市診所協會及醫師公會等民間團體及善心人士捐款，並與統一超商、來來(OK)超商、全家超商、正忠排骨飯及太師傅便當店等5家廠商合作，兒少可前往兌換餐食。