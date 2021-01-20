影射潘孟安外遇 國民黨、張雅屏登報道歉2日確定

2014年屏東縣縣長選舉期間，時任國民黨屏東縣黨部主委的張雅屏散發有關民進黨縣長候選人潘孟安的文宣，影射潘與其他女性有不正常交往；潘認為張貶抑他的社會評價、侵害名譽權，提告要求張和國民黨在聯合報等四報道歉5日。高等法院高雄分院判國民黨、張雅屏刊登道歉啟事2日，國民黨和張上訴，最高法院今駁回確定。

刑事部分，張雅屏違反公職人員選舉罷免法散布謠言罪，2017年遭判刑2年10月，褫奪公權5年定讞。

屏東縣長潘孟安指控，張雅屏2014年10月9日囑託娜魯灣協會秘書長廖柏哖到屏東市民生路郵局寄送950份文宣給國民黨黨員，10月底再請國民黨屏東縣黨部第三組組長黃文政、廣告企劃業者劉增利構思、印製10萬6千份不實文宣散發，甚至還登報宣傳。文宣內容都是影射潘與女性有不正常交往。

國民黨和張雅屏辯稱潘是政治人物，媒體早就有報導他私德不檢，因質疑潘與人妻婚外情，才製作文宣。張雅屏稱已善盡合理查證義務，這應屬言論自由，而國民黨也主張不負僱用人連帶責任。

高院高雄分院審理認為，相關文宣讓人以為潘孟安和已婚的議員林郁虹有婚外情、造成女議員家庭破裂，但潘和林女多次否認婚外情，而張雅屏當時為國民黨屏東縣黨部主任委員，可就近向林郁虹查證，他卻沒這樣做，反而是向「非關係人的其他人查證」，動機可疑。張查證的人，都沒親自目睹或從潘、林女處聽聞，高院高雄分院認為不算合理查證。

高院高雄分院認為張雅屏先後三次以郵寄、派報夾放發放和在參選人簡太郎選舉造勢場所發放不實文宣、登報，侵害潘孟安名譽權不輕，應以相當方式回覆潘名譽，在四報刊登道歉啟事適當，因案發多年，判道歉2日。

最高法院今認為二審判決妥適，駁回國民黨和張雅屏上訴確定。