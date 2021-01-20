因應疫情！屏東縣府建議鄉鎮公所提出防疫計畫 妥善評估

疫情嚴峻，屏東縣副縣長吳麗雪說，屏東縣疫情指揮中心發公文給轄內寺廟團體、鄉鎮公所，春節農曆大型活動期間做好相關防疫措施，也會請警方加強巡查，並請主辦單位提出防疫計畫，若無法做到防疫工作的要求，建議公所停辦或延期。

因應新冠肺炎疫情，使各鄉鎮市公所有所依循，屏東縣政府要求各鄉（鎮）市公所及轄內私立殯葬設施，應依中央疫情中心指示評估法會等大型活動舉辦的必要性及風險，若決定舉辦，應訂定防疫應變計畫確實遵循。對於民眾提前安排納骨塔內祭祖活動，也請各鄉鎮市公所提前規畫，若有任何的禁止或取消作為，應及早公告讓民眾知悉。

屏東縣府民政處指出，年初各鄉鎮市公所規畫年節及清明期間大型活動，歷經2020年新冠肺炎疫情，民眾漸能接受以避免人潮聚集的方式參加各式慶典活動，諸如線上點燈或採直播辦理法會等作法，表達心意。

民政處指出，近期疫情狀況持續延燒，接下來農曆年或是清明掃墓等假期，是家族團聚重要日子，縣府不敢大意，相關建議事項已函請各鄉鎮市公所及轄內各私立殯葬設施配合，共同攜手降低病毒傳播的風險。

縣府呼籲民眾，為降低近距離接觸，應避免參加大型活動，相關祭祖也鼓勵分散時間祭拜，造成不便之處希望民眾能諒解。