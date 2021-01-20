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創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》 呈現多領域新視野

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，希望以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀芭蕾作品。圖／高雄城市芭蕾舞團提供
高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，希望以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀芭蕾作品。圖／高雄城市芭蕾舞團提供

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，1月23日晚上7點半在高雄市文化中心至善廳，1月30日下午2點半、晚上7點半在台南文化中心原生劇場演出。藝術總監張秀如表示，《點子鞋》希望以專業的製作，為台灣芭蕾環境編創出更多優秀作品。

張秀如說，《點子鞋》Dance Shoe首創於2004年，「點子」取Dance的諧音，也代表無限創意，「鞋」因芭蕾演出幾乎都穿鞋。

舞團有感於國內現代舞團如雨後春筍，但芭蕾環境仍然非常狹窄，希望藉由《點子鞋》芭蕾創作展演平台，以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀作品。18年來已有41位編舞者為《點子鞋》編創了94個作品。

今年點子鞋邀請第一屆2004點子鞋優秀芭蕾編導柯姿君、優秀新生代編舞者許佳蓉、許生翰參與，還有曾在美國State Street Ballet、希臘國家歌劇院擔任舞者的鍾長宏，與目前在英國北方芭蕾舞團的梁秩傑加入創作行列，以芭蕾為主要創作元素，進一步結合多種領域元素創作，呈現新視野的芭蕾。

《2021點子鞋》參與演出的舞者有鍾長宏、魏梓錂、劉諭萱、郭曉穎、郭蓉安、蘇子婷、廖健堯、陳亭妤、劉郁川、吳庭宓、Palmer Mathews等。票價500元，兩廳院售票系統www.artsticket.com.tw，團體訂票可洽高雄城市芭蕾舞團07-7715483。

高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，希望以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀芭蕾作品。圖／高雄城市芭蕾舞團提供
高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，希望以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀芭蕾作品。圖／高雄城市芭蕾舞團提供
高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，希望以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀芭蕾作品。圖／高雄城市芭蕾舞團提供
高雄城市芭蕾舞團創作芭蕾《2021點子鞋 Dance Shoe》，希望以專業製作為台灣芭蕾環境編創出更多優秀芭蕾作品。圖／高雄城市芭蕾舞團提供

舞團 兩廳院售票 國家歌劇院

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