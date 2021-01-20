金酒牛年玉璽酒 4000幸運兒中籤

在金門縣長楊鎮浯、各鄉鎮長和律師見證下，金門酒廠今天抽出4000名幸運縣民，每人可以1萬6800元價格，購買受民眾喜愛的春節「金牛犇騰」玉璽酒1盒。

台灣出現武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）本土案例，為避免群聚傳染風險，金酒公司改變銷售方式，同時為了支持受疫情影響的免稅店並振興在地觀光，從符合民國110年春節公民配售酒的金門民眾中抽出4000人，每人可購1盒，酒度56度，容量600毫升。

金酒公司今天在縣政府多媒體簡報室公開抽籤，由縣長楊鎮浯、民政處長蔡西湖、財政處長孫國智和金門酒廠總經理楊駕人、律師陳詩文和各鄉鎮長等人共同見證抽籤儀式，在楊鎮浯按下抽籤啟動鈕後，用電腦亂數抽出幸運的4000名縣民。

楊鎮浯表示，身為金門企業龍頭，金酒公司在追求利潤之餘，也應善盡社會責任，玉璽酒倍受消費者喜歡，每次都供不應求，如果以過去的配售方式，民眾都徫大排長龍才買得到；避免因排隊人潮擁擠、長時間且近距離接觸可能衍生群聚傳染風險，今年改採抽籤方式。

中籤名單今天下午5時起到金門酒廠官方網站查詢（http://www.kkl.com.tw），金門酒廠也會同步寄發中籤通知單。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康