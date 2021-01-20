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屏南快速道路露出曙光 地方盼不是玩文字遊戲

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
立委周春米今天透過臉書表示， 交通部1月13日提報行政院的屏南快速公路可行性研究，18日獲得行政院核定；恆春居民則盼「這不是在玩文字遊戲」。記者潘欣中／攝影
立委周春米今天透過臉書表示， 交通部1月13日提報行政院的屏南快速公路可行性研究，18日獲得行政院核定；恆春居民則盼「這不是在玩文字遊戲」。記者潘欣中／攝影

屏東恆春半島6鄉鎮2個月發動連署爭取的屏南快速道路，一度因行政院長蘇貞昌在民進黨立委周春米提問時表態「不贊成」，居民群情激憤，周春米上月10日偕屏東縣長潘孟安拜訪蘇貞昌後，蘇裁示屏南快道請交通部將進行可行性評估；周春米今天透過臉書表示， 交通部1月13日提報行政院的屏南快速公路可行性研究，18日獲得行政院核定；恆春居民則盼「這不是在玩文字遊戲」。

周春米說，過去對屏南地區交通改善評估計畫，都是以16年前（2004年）的國道延伸屏南評估報告為基準，其興建國道、快道的益本比都低於1，導致計畫被延宕至今；隨著屏東至台東的南迴以及蘇澳至花蓮公路改善工程通車，台灣區域均衡發展和交通平權的最後一個缺角，終於在屏南快速道路可行性研究啟動後得以填補。

她說，這是為國土長遠整體路網而規畫，結合南迴公路改善工程通車，建構環島便捷路網並顧及恆春半島均衡區域發展，提供屏南地區緊急醫療後送、屏鵝公路壅塞、農特產品行銷及地方觀光產業能量；這不僅是補上台灣環島道路最後缺少的一角，對屏東縣民來說，交通平權終於看得到了。

周春米分享屏東人的共同經驗，就是遇到外縣市民眾，常被問到「墾丁是不是在你們家隔壁」或「你們很常去墾丁吼」的問題，屏東人往往只能苦笑說，屏南屏北的車程是2小時起跳，都可以從台北坐車到台中了，這還只是從遊客角度看，更不用說屏南鄉親從就醫、就學到回家的路，是那麼遙遠、不便利，屏南快速道路構想應運而生。

她說，為了讓構想不只是構想，她不只多次召開協調會，也在總質詢時直接向行政院長蘇貞昌表達屏南快速道路一案，雖然蘇院長當時考量到興建效益、路廊規畫等條件和部份資訊落差，未能第一時間得到正面回覆，所幸後來與潘孟安拜會蘇院長補充說明後，曾任屏東縣長的蘇院長也拍板讓屏南快速道路敗部復活，把交通平權還給屏東鄉親。

恆春居民張耀國說，前行政院林全承諾的200億建恆春觀光鐵道，可行性評估都可以被捨棄又重新拿出來檢討，預估近百億的屏南快速道路，只是進入可行性評估階段，感覺像是在玩唬弄或安撫地方人不滿情的文字遊戲。

屏東縣 行政院

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