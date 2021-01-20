高雄市議會臨時會審查總預算 警察局成焦點

高雄市議會敲定21日至29日召開第7次臨時會，續審高市府110年地方總預算案，並調整警察局審查順序在工務部門之後，盼予新任警察局長黃明昭有時間充分了解業務預算編列情形。

高雄市新任警察局長黃明昭16日履新，走馬上任還要拜訪議員，就馬上面臨要列席議會說明總預算編列及業務執行內容，黃明昭的表現受矚目。不過警方今天指出，黃明昭上任後馬不停蹄拜訪議會及黨團總召等，並惡補總預算編列及業務內容，盼化解業務審查的障礙。

市議會於19日召開程序委員會，通過21日至29日召開為期9天的第7次臨時會，繼續審查地方總預算案及提案。議長曾麗燕指出，中央在半年內2度在議會開議期間異動警察局長，造成議會監督及審查預算的困擾，盼市府要向中央反映。

國民黨團總召蔡武宏表示，地方總預算案及提案調整到所有部門預算審查之後，希望黃明昭把握時間充分瞭解警政預算及地方治安事宜再備詢及預算說明。

民進黨團總召鄭光峰表示，議會體恤黃明昭初來乍到，所以將警察局預算審查延後，讓局長有更充裕的時間了解業務及準備；盼他對於高雄市的治安也有好的願景及方向，趕緊讓警察局的業務無縫接軌。

市議會第7次臨時會明天登場，將從衛生局、環保局先審查，接續有消防局、毒防局、工務局等單位預算，最後才是警察局。