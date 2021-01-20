快訊

重大瑕疵！彭文正告蔡英文博士論文不存在 高院發回北院

高雄市議會臨時會審查總預算 警察局成焦點

中央社 / 高雄20日電

高雄市議會敲定21日至29日召開第7次臨時會，續審高市府110年地方總預算案，並調整警察局審查順序在工務部門之後，盼予新任警察局長黃明昭有時間充分了解業務預算編列情形。

高雄市新任警察局長黃明昭16日履新，走馬上任還要拜訪議員，就馬上面臨要列席議會說明總預算編列及業務執行內容，黃明昭的表現受矚目。不過警方今天指出，黃明昭上任後馬不停蹄拜訪議會及黨團總召等，並惡補總預算編列及業務內容，盼化解業務審查的障礙。

市議會於19日召開程序委員會，通過21日至29日召開為期9天的第7次臨時會，繼續審查地方總預算案及提案。議長曾麗燕指出，中央在半年內2度在議會開議期間異動警察局長，造成議會監督及審查預算的困擾，盼市府要向中央反映。

國民黨團總召蔡武宏表示，地方總預算案及提案調整到所有部門預算審查之後，希望黃明昭把握時間充分瞭解警政預算及地方治安事宜再備詢及預算說明。

民進黨團總召鄭光峰表示，議會體恤黃明昭初來乍到，所以將警察局預算審查延後，讓局長有更充裕的時間了解業務及準備；盼他對於高雄市的治安也有好的願景及方向，趕緊讓警察局的業務無縫接軌。

市議會第7次臨時會明天登場，將從衛生局、環保局先審查，接續有消防局、毒防局、工務局等單位預算，最後才是警察局。

警察 高雄市 衛生局

延伸閱讀

續審市府預算 高市議會21日起再加開9天臨時會

還原犯罪手機靠它 高雄關帝廟花200萬捐3套給警方

黃明昭接任高雄市警察局長 打算「劉規黃隨」

高市議長曾麗燕一天兩度嚴詞指責 市府強調謙卑溝通

相關新聞

影／島嶼之子最棒的畢業禮物 小琉球全德國小手工造舟

屏東小琉球四面環海，全德國小月前邀推動造舟結合海洋教育的溫志榮跨海指導，他帶著19名準畢業生看浪、聽風、觀天、了解木材，...

屏南快速道路露出曙光 地方盼不是玩文字遊戲

屏東恆春半島6鄉鎮2個月發動連署爭取的屏南快速道路，一度因行政院長蘇貞昌在民進黨立委周春米提問時表態「不贊成」，居民群情...

繼大南環後 高雄輕軌C17到C20站今年底通車

高雄輕軌大南環段12日通車，剩下部分因台鐵交地延後施工的路段，及原爭議路段美術館、大順路仍在施工。捷運局今表示，今年底可...

屏東金牌農村新龍研發保養品、東片成立社企 回饋社區

屏東縣府今頒發屏東縣第2屆金牌農村社區頒獎典禮，金牌獎的枋寮鄉新龍社區、內埔鄉東片社區及銀牌獎的牡丹鄉高士社區等3個社區...

高雄路竹驗出含防腐劑豆干絲 衛生局將開罰

高雄市衛生局今天公布第一波年節食品抽驗稽查結果，驗出路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲含防腐劑將開罰，最高可罰到300萬...

韓國瑜、陳其邁都不住 高市長官邸開放公益使用

位於高雄市苓雅區凱旋二路的高雄市長官邸，已有40多年歷史，歷經陳菊等多任市長居住，但前市長韓國瑜不入住，選擇在左營租屋，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。