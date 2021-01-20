影／島嶼之子最棒的畢業禮物 小琉球全德國小手工造舟

屏東小琉球四面環海，全德國小月前邀推動造舟結合海洋教育的溫志榮跨海指導，他帶著19名準畢業生看浪、聽風、觀天、了解木材，造舟過程中整合地科、力學、數學、工藝、美學等跨領域知識，以7天時間手工打造4艘雙人座獨木舟，今天依循古禮在杉板灣下水，在家長與社區民眾見證下驗收造舟成果，也為5月的獨木舟環島畢業典禮暖身。

「讓學生自製獨木舟，考驗孩子在真實情境的實作能力和團隊合作！」全德國小校長黃建榮說，校方連續2年向教育部申請造舟計畫，是因為看見孩子在造舟過程中有更多的可能，孩子自己打造的舟也許不盡完美，但分工過程團隊合作的實際經驗，把失敗經驗當成學習的養分，是書本中沒有的，就是送給他們最棒的畢業禮物；去年獨木舟環島畢業典禮因疫情取消，今年仍要視疫情狀況而定。

不同於常見的開艙式獨木舟（canoe），溫志榮指導全德學生打造是封艙式獨木舟（kayak），船身以胚布包覆後再塗上防水樹脂，在蒙皮前仿照紐特人古老傳統，船頭放置吉祥物賦予靈魂；7天期間，他帶著孩子看浪、聽風、觀天和了解製舟的材料，整合地科、力學、數學、工藝外，今年融入美學的彩繪，期許這群大海的孩子，學習擁抱大海並善待大海，進而透過水路探索自己生長的島嶼。