繼大南環後 高雄輕軌C17到C20站今年底通車

高雄輕軌大南環段12日通車，剩下部分因台鐵交地延後施工的路段，及原爭議路段美術館、大順路仍在施工。捷運局今表示，今年底可望再完工通車C17到C20站，明年將完成C21到C24站，後年再推進到C32站，宣告輕軌「成圓」。

高雄輕軌二階工程的大南環段通車後，剩下路段正加緊趕工，捷運局表示，會分段通車，先完工的路段就先通車供民眾使用，後續工程預計將分3段完工通車。

其中C17到C20站，因配合鐵路地下化、台鐵交地及挖到古蹟等問題延後施工，捷運局今透露，繼大南環後，C17到C20站將接續通車，預計今年底完工通車。

明年下半年則正式進入原爭議路段，捷運局表示，延伸至美術館、大順路段的C21至C24站預計在明年下半年完工通車；後年再將剩下的大順路段C24到C32站完成，屆時即達成輕軌「成圓」，高雄環狀輕軌一、二階工程全數完工通車。

另捷運路網部分，高雄目前有岡山路竹延伸線、捷運黃線、小港林園線正在規畫，捷運局表示，岡山路竹延伸線RK1站到RK6站綜合規畫待行政院核定，捷運黃線綜合規畫、環評也已送中央審查，林園線則已送可行性研究至中央審查中。