屏東金牌農村新龍研發保養品、東片成立社企 回饋社區

屏東縣府今頒發屏東縣第2屆金牌農村社區頒獎典禮，金牌獎的枋寮鄉新龍社區、內埔鄉東片社區及銀牌獎的牡丹鄉高士社區等3個社區將代表屏東縣參加全國金牌農村競賽。新龍社區利用魚鱗研發各式保養品，去年營業額近200萬元，開發社區小旅行，讓更多人看見漁村樣貌；東片社區由社區友善耕作農場組成「東片寶石村股份公司」營收5％作為照顧社區長者與青農務實基金。

農委會在2017年推動第一屆金牌農村選拔，每3年舉辦一次；第二屆金牌農村選拔，屏東縣85處社區報名初賽，經過兩階段評選，屏東縣金牌農村今出爐，新龍社區與東片社區脫穎而出，雙雙奪冠，高士社區拿下銀牌，隘寮社區、青葉社區及赤山社區則獲銅牌，其中金、銀牌得獎社區將代表屏東縣參加全國金牌農村競賽。

金牌獎的枋寮鄉新龍社區是「龍膽石斑故鄉」稱號，透過農村再生建設及社區營造輔導，以龍膽石斑發展循環經濟、研發各式保養品，導入以食漁教育為核心理念的漁村觀光遊程，使更多人看見漁村的各種可能，悠活在「樂漁、慢漁、食漁」的漁村生活。

新龍社區發展協會執行長林春來說，新龍社區人口老化，老年人口比例26％，社區研發各式保養品，去年開發漁村小旅行，讓更多人認識漁村樣貌，保養品的回購率高，也與在地旅舍合作，去年營收達近200萬元，盈餘回饋社區。

獲金牌獎內埔鄉東片社區，由社區內8家共14名友善耕作農場組成東片寶石村股份有限公司，將營收的5%做為照顧社區長者及青年農務實習的基金，是全台第一個自發性的農村型社會企業，並也獲全國十大綠色照顧優良典範最佳潛力獎。

東片社區總幹事姜福慧說，社區積推動友善農法，也與社區內畜牧場共同合作沼渣沼液作為農地肥分使用，畜牧資源化比例達39%，去年在縣府協助下，成立全國第一座社區型「微生物資材培養推廣中心」，推動便宜好用的菌肥，降低過去農業對化肥及農藥的依賴。