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高雄路竹驗出含防腐劑豆干絲 衛生局將開罰
高雄市衛生局今天公布第一波年節食品抽驗稽查結果，驗出路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲含防腐劑將開罰，最高可罰到300萬元。由於供應商位在台南市，衛生除要求業者將同批產品下架回收，也移請台南市衛生局裁罰。
高市衛生局表示，這波抽驗的年節應景食品共175件，其中生鮮禽畜產品48件、新鮮蔬果27件、蝦類24件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）20件、豆類製品16件、肉類及水產加工製品11件、菇類11件、糕粿類8件、複合式餐食7件、素三牲3件。
其中路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲檢出防腐劑（過氧化氫），依規定食品中不得殘留。
高市衛生局另也稽查4家網路熱搜年節食品製造業及4家年菜餐廳，5家初查合格，另2家食品製造業食品有添加物、未專區放置、部分原料未墊高離地放置、作業區使用器具未整理及未落實廢棄物清運紀錄等缺失，1家餐飲業則要救加強病媒防治及食品從業人員健康檢查，經限期改善後，已複查合格。
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