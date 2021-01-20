高雄路竹驗出含防腐劑豆干絲 衛生局將開罰

高雄市衛生局今天公布第一波年節食品抽驗稽查結果，驗出路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲含防腐劑將開罰，最高可罰到300萬元。由於供應商位在台南市，衛生除要求業者將同批產品下架回收，也移請台南市衛生局裁罰。

高市衛生局表示，這波抽驗的年節應景食品共175件，其中生鮮禽畜產品48件、新鮮蔬果27件、蝦類24件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）20件、豆類製品16件、肉類及水產加工製品11件、菇類11件、糕粿類8件、複合式餐食7件、素三牲3件。

其中路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲檢出防腐劑（過氧化氫），依規定食品中不得殘留。