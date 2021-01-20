聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄路竹驗出含防腐劑豆干絲 衛生局將開罰

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
農曆春節將屆，高市衛生局近期針對年節食品抽驗稽查。圖／高雄市衛生局提供
農曆春節將屆，高市衛生局近期針對年節食品抽驗稽查。圖／高雄市衛生局提供

高雄市衛生局今天公布第一波年節食品抽驗稽查結果，驗出路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲含防腐劑將開罰，最高可罰到300萬元。由於供應商位在台南市，衛生除要求業者將同批產品下架回收，也移請台南市衛生局裁罰。

高市衛生局表示，這波抽驗的年節應景食品共175件，其中生鮮禽畜產品48件、新鮮蔬果27件、蝦類24件、休閒即食食品（糖果、蜜餞）20件、豆類製品16件、肉類及水產加工製品11件、菇類11件、糕粿類8件、複合式餐食7件、素三牲3件。

其中路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲檢出防腐劑（過氧化氫），依規定食品中不得殘留。

高市衛生局另也稽查4家網路熱搜年節食品製造業及4家年菜餐廳，5家初查合格，另2家食品製造業食品有添加物、未專區放置、部分原料未墊高離地放置、作業區使用器具未整理及未落實廢棄物清運紀錄等缺失，1家餐飲業則要救加強病媒防治及食品從業人員健康檢查，經限期改善後，已複查合格。

農曆春節將屆，高市衛生局近期針對年節食品抽驗稽查。圖／高雄市衛生局提供
農曆春節將屆，高市衛生局近期針對年節食品抽驗稽查。圖／高雄市衛生局提供

衛生局 防腐劑 抽驗

延伸閱讀

事故數「總算」掉出國道10大 高雄鼎金交流道改善有效

學測高雄1萬4085名考生應試 21日查看試場進考區量體溫

高雄嘉義檢聯手查緝博弈大亨 扣現金逾7千萬

高雄警方搜查線上博弈集團 銀行帳戶數億元

相關新聞

韓國瑜、陳其邁都不住 高市長官邸開放公益使用

位於高雄市苓雅區凱旋二路的高雄市長官邸，已有40多年歷史，歷經陳菊等多任市長居住，但前市長韓國瑜不入住，選擇在左營租屋，...

屏東金牌農村新龍研發保養品、東片成立社企 回饋社區

屏東縣府今頒發屏東縣第2屆金牌農村社區頒獎典禮，金牌獎的枋寮鄉新龍社區、內埔鄉東片社區及銀牌獎的牡丹鄉高士社區等3個社區...

高雄路竹驗出含防腐劑豆干絲 衛生局將開罰

高雄市衛生局今天公布第一波年節食品抽驗稽查結果，驗出路竹區某複合式休閒廣場販售的豆干絲含防腐劑將開罰，最高可罰到300萬...

事故數「總算」掉出國道10大 高雄鼎金交流道改善有效

高速公路鼎金系統交流道曾在國道交流道事故排名第2多，但108年「掉」出前10大，長期關心鼎金系統交流道交通狀況的立委李昆...

屏東蓮霧遲發性災損持續 立委要求天災救助再延1周

寒流接連來襲，重創正值盛產季的屏東蓮霧，農委會啟動包含屏東蓮霧在內等多項農產天然災害救助及低利貸款，果農向立委周春米陳情...

黃捷等議員會勘鳳山公園 做不做寵物公園市府聽取民意

許多愛狗人士期盼政府為愛犬規畫寵物公園，高雄市在既有中正公園和正在施工的岡山寵物公園之外，也擬在其他公園規畫，市政府工務...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。