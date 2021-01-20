韓國瑜、陳其邁都不住 高市長官邸開放公益使用

位於高雄市苓雅區凱旋二路的高雄市長官邸，已有40多年歷史，歷經陳菊等多任市長居住，但前市長韓國瑜不入住，選擇在左營租屋，現任市長陳其邁也選擇住在自宅，市府行國處表示，未來官邸將開放公益團體舉辦公益活動，活化空間。

韓國瑜上任後，曾拋出開放官邸給公益團體使用構想，不過後來未能實現；陳其邁也未入住官邸，也朝提供公益使用規畫，日前市政會議已審議通過管理規則。

高市府表示，「高雄市政府首長職務宿舍場地使用管理規則」經市政會議審議通過，已送高市議會備查，並已刊登市府公報發布施行，即日起可開放借用。

市長陳其邁認為，市府應更加貼近市民生活，因此決定將官邸進行活化轉型，讓高雄民眾有機會認識「市長的生活環境」。

市府表示，未來官邸將開放提供公益社團舉辦公益活動，期待透過空間活化賦予官邸新生命，藉以建構與公益團體開放交流的平台，同時也更「接地氣」，延續為民服務宗旨。

陳其邁表示，官邸空間多元寬敞，具備開發公用財產的高度價值，今後會將一樓約68坪的室內空間，及後院約482坪廣闊草地畫為開放場域，提供公益性社團法人、財團法人及公益性社會團體用以舉辦會議、座談會等公益活動。希望打造官邸成為一個與市民有更多互動、讓大家感到親切的場所。