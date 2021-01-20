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事故數「總算」掉出國道10大 高雄鼎金交流道改善有效
高速公路鼎金系統交流道曾在國道交流道事故排名第2多，但108年「掉」出前10大，長期關心鼎金系統交流道交通狀況的立委李昆澤表示，這與高速公路局加裝標示、照明、改善匝道有關，目前鼎力路南下匝道工程已完工，國1九如一路南下出口匝道由單車道拓寬為2車道，國1北上往國10西向出口1線車道拓寬為2線車道等工程有關，等國1南下銜接國10高架匝道改善工程完工，還可改善更多壅塞情況。
李昆澤說，依據國道公路警察局統計，105年度鼎金系統交流道發生的交通事故977件，108年度降低為596件，減少了381件，曾是國道交流道事故熱區第二名的鼎金系統交 流道，108年己不在交通部公布的國道事故10大熱區中了。
他表示，為了改善鼎金交流道的交通，多次邀請交通部高速公路局、運研所、國道公路警察局會商，高速公路局已針對相關路段內側車道加裝LED單眼導標，加強警示，部分路段的路燈加強照明，國道公路警察局加強取締重車超速、超載，也運用高解析度攝影機等科技執法，還有加強宣導行車保持安全距離、變換車道應使用方向燈等觀念，預防交通事故發生。
交通工程方面，李昆澤說，「國1南下銜接國10高架匝道」、「鼎力路南下匝道工程」、「國道1號鼎金系統交流道改善國10東向銜接國1北上匝道」陸續完工，前兩項已完成，後一項接近完工，加上國1號九如一路南下出口匝道與國1北上往國10西向出口都從1線車道拓寬為2線車道」，改善許多壅塞問題。
李昆澤長時間在立法院交通委員會，也和高雄市政府聯手爭取多項鼎金系統交流道改善工程。
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