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屏東蓮霧遲發性災損持續 立委要求天災救助再延1周

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導
立委周春米昨天邀集相關單位到蓮霧園會勘，因遲發性落果仍持續中，加上部分公所勘查人力吃緊，她要求農委會研議將蓮霧災損申報期限再延長1周，協助受災農民度過難關。記者潘欣中／翻攝
立委周春米昨天邀集相關單位到蓮霧園會勘，因遲發性落果仍持續中，加上部分公所勘查人力吃緊，她要求農委會研議將蓮霧災損申報期限再延長1周，協助受災農民度過難關。記者潘欣中／翻攝

寒流接連來襲，重創正值盛產季的屏東蓮霧，農委會啟動包含屏東蓮霧在內等多項農產天然災害救助及低利貸款，果農向立委周春米陳情遲發性落果仍持續中，且部分公所勘查人力吃緊，部分果農無法在今天截止日前完成申報作業；周春米昨天邀集相關單位到蓮霧園會勘，要求農委會研議將蓮霧災損申報期限再延長1周，協助受災果農度過難關。

縣府農業處說，接連幾波寒流來襲，忽冷忽熱的氣候造成蓮霧遲發性裂果、落果，全縣種植面積約2000多公頃，初步統計受損面積有317公頃，損失近7000萬元，林邊鄉151公頃占近半，南州鄉40公頃、鹽埔鄉37公頃、枋寮鄉和東港鎮各30公頃，因遲發性落果仍持續，至今天然災害現金救助申請截止日前，災損面積還會再增加。

周春米說，雖然農委會已公告屏東蓮霧寒害納入天然災害救助範圍，申請期限自1月11日起至1月20日，但此次災損影響面積大，加上延遲性落果等情形嚴重，加上部分鄉鎮公所有限的勘查人力吃緊，部分果農無法如期完成申報，讓原本寒害災損申報的成效不佳。

她說，現場會勘後，發現農民最實際的問題，是從蓮霧開花、結果到採收3階段損害的樣態，包括凍傷、生長畸形、失水、未成熟等情形嚴重，當場拜託第一線承辦人員，雖然勘查作業時間會拉長，希望仔細勘察拍照留證，以利鄉鎮公所及縣府救助認定，確實保障農民權益。

周春米要求農政單位將蓮霧災損申報期限展延1周，以協助農民面對延遲性損害的災損申報，她強調，面對極端氣候，農友更加辛苦照顧農產，此次寒害損失慘重下，希望農委會能在照顧農民的初衷外多分體恤，協助果農度過難關。

立委周春米昨天邀集相關單位到蓮霧園會勘，要求農委會研議將蓮霧災損申報期限再延長1周，協助受災農民度過難關。記者潘欣中／翻攝
立委周春米昨天邀集相關單位到蓮霧園會勘，要求農委會研議將蓮霧災損申報期限再延長1周，協助受災農民度過難關。記者潘欣中／翻攝

災損 農民 農委會

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