黃捷等議員會勘鳳山公園 做不做寵物公園市府聽取民意

許多愛狗人士期盼政府為愛犬規畫寵物公園，高雄市在既有中正公園和正在施工的岡山寵物公園之外，也擬在其他公園規畫，市政府工務局養工處天上午邀請議員、里長到鳳山公園會勘是否適合設寵物公園，議員建議市府要多聽取地方民意，當地過埤里長莫尚忠、里民則反對寵物公園設在鳳山公園，養工處表示會把大家的意見帶回去研議。

鳳山公園位在鳳山溪靠近台88一帶，沿鳳山溪南北展開約6公頃，目前養工處建置花台、涼亭，保留原區域的樹木，大部分面積是草地。

今天上午9時30分，議員黃捷、鄭安秝到現場參與會勘，議員李雅靜、劉德林、鍾易仲等議員指派服務處人員參加。黃捷和鄭安秝都強調要聽取當地居民的意見。

黃捷表示，市府興建寵物公園時，一定要加上維護的措施，不能像中正公園一隅的狗狗公園，久無維修，影響友善寵物的美意。鄭安秝也對中正公園這處狗狗公園的維修很有意見，直呼那裡的設施太老舊了，建置寵物公園的地點要考慮附近居民的安寧。

莫尚忠說，聽到養工處有意在鳳山公園規畫寵物公園之後，他實地了解居民的意見，詢問里內鄰長們的意見，也到公園實地蒐集民意，前後問了20多人，大家都反對鳳山公園規畫寵物公園，希望公園成為供居民休閒運動的特色公園；他到中正公園看過那裡的狗狗公園，看到中正公園離住宅區很遠，居民不會受到狗狗干擾，可是鳳山公園旁邊就是住宅區，如果規畫寵物公園，會干擾住家。