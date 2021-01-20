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黃捷等議員會勘鳳山公園 做不做寵物公園市府聽取民意

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市議員黃捷（右一）就鳳山公園是否規畫寵物公園之事，聽取當地居民的意見。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員黃捷（右一）就鳳山公園是否規畫寵物公園之事，聽取當地居民的意見。記者楊濡嘉／攝影

許多愛狗人士期盼政府為愛犬規畫寵物公園，高雄市在既有中正公園和正在施工的岡山寵物公園之外，也擬在其他公園規畫，市政府工務局養工處天上午邀請議員、里長到鳳山公園會勘是否適合設寵物公園，議員建議市府要多聽取地方民意，當地過埤里長莫尚忠、里民則反對寵物公園設在鳳山公園，養工處表示會把大家的意見帶回去研議。

鳳山公園位在鳳山溪靠近台88一帶，沿鳳山溪南北展開約6公頃，目前養工處建置花台、涼亭，保留原區域的樹木，大部分面積是草地。

今天上午9時30分，議員黃捷、鄭安秝到現場參與會勘，議員李雅靜、劉德林、鍾易仲等議員指派服務處人員參加。黃捷和鄭安秝都強調要聽取當地居民的意見。

黃捷表示，市府興建寵物公園時，一定要加上維護的措施，不能像中正公園一隅的狗狗公園，久無維修，影響友善寵物的美意。鄭安秝也對中正公園這處狗狗公園的維修很有意見，直呼那裡的設施太老舊了，建置寵物公園的地點要考慮附近居民的安寧。

莫尚忠說，聽到養工處有意在鳳山公園規畫寵物公園之後，他實地了解居民的意見，詢問里內鄰長們的意見，也到公園實地蒐集民意，前後問了20多人，大家都反對鳳山公園規畫寵物公園，希望公園成為供居民休閒運動的特色公園；他到中正公園看過那裡的狗狗公園，看到中正公園離住宅區很遠，居民不會受到狗狗干擾，可是鳳山公園旁邊就是住宅區，如果規畫寵物公園，會干擾住家。

3名過埤里民到場表達意見，直言他們不希望鳳山公園變成「狗屎公園」，因為不是每一位養狗的人遛狗時都會帶塑膠袋清理狗大便，現在鳳山公園的草地裡就可看見狗大便；另外，小朋友到公園玩時，看到狗會害怕，因此希望鳳山公園是大人小孩安心休閒的公園，不要做為寵物公園。

高雄市議員鄭安秝（左一）、黃捷（左二）今天就鳳山公園是否規畫寵物公園之事，與養工處、當地居民到現場會勘。記者楊濡嘉／攝影
高雄市議員鄭安秝（左一）、黃捷（左二）今天就鳳山公園是否規畫寵物公園之事，與養工處、當地居民到現場會勘。記者楊濡嘉／攝影
位在鳳山溪畔的鳳山公園是否規畫寵物公園，各方意見不一，當地居民反對聲音不小。記者楊濡嘉／攝影
位在鳳山溪畔的鳳山公園是否規畫寵物公園，各方意見不一，當地居民反對聲音不小。記者楊濡嘉／攝影
位在鳳山溪畔的鳳山公園是否規畫寵物公園，各方意見不一，當地居民反對聲音不小。記者楊濡嘉／攝影
位在鳳山溪畔的鳳山公園是否規畫寵物公園，各方意見不一，當地居民反對聲音不小。記者楊濡嘉／攝影

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