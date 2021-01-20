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馬公罕見白腹魚 每公斤8888元天價標售

中央社 / 澎湖縣20日電

澎湖馬公第三漁港拍賣市場，今天出現一尾少見重達12.8公斤的白腹魚，各方爭相搶標，最後以每公斤新台幣8888元天價標出，總價高達11萬餘元，平均1兩要超過300元。

持續的低溫減弱，澎湖東北季風也跟著稍減，海象趨穩，漁民紛紛把握這短暫的好天氣，出海作業，今晨陸續返港，每艘漁船都有斬獲，漁市除了大量的土魠魚外，還有石斑、紅甘、青嘴等各種漁獲與蝦蟹，使得馬公漁市場又熱絡起來。

今天早上，馬公第三漁港在眾多的漁獲拍賣中，出現有2尾少見的「白腹魚」，都重達10公斤以上，成為標售的焦點，其中1尾12.8公斤，最後由高姓承銷人，以每公斤8888元的天價，創下了漁市的新高紀錄，不少未得標民眾，則抱起白腹魚拍照作紀念，過癮一下。

漁民指出，這尾少見的白腹魚，今天以公斤8888元標售，總價達11萬3700多元，未來在零售市場銷售，每台兩將超過300元，嚐一口就要好幾百元，真的是名副其實的「白金」。

澎湖漁民指出，早在民國60、70年代，當時流刺網漁船所捕撈漁獲，大都是白腹魚，土魠魚則是其中的百中取一，但現在則是反過來，整個流刺網中大都是土魠魚，反倒是白腹魚，可遇不可求，也因而成為漁獲中的「白金」珍品，愈來愈搶手。

漁民 澎湖 馬公

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