全國中小學今休業式！高市：避免集會彈性改採廣播視訊

今天1月20日是全國中小學第一學期休業式，高雄市政府教育局表示，因疫情考量，緊急通知各校休業式盡量避免全校集會，改以班級或視訊方式進行。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育部國教署昨天通報提醒各級學校辦理集會活動防疫措施，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。請學校評估集會的必要性及相關風險，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實相關準備及措施；若無法在活動前嚴格執行完整風險評估，並規畫完善的防疫配套措施，強烈選議取消或延後舉辦。

謝文斌說，今天是各級學校休業式，許多學校都會集合學生，尤其大校動輒上千名師生，因此緊急通知各校，休業式盡量避免全校集會，改以班級或視訊方式進行，一樣可以達到休業式效果。