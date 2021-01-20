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全國中小學今休業式！高市：避免集會彈性改採廣播視訊

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市五福國中今早舉行休業式，原本的集會改採室內廣播方式進行，校長陳宗慶提醒學生寒假防疫事項。圖／五福國中提供
高雄市五福國中今早舉行休業式，原本的集會改採室內廣播方式進行，校長陳宗慶提醒學生寒假防疫事項。圖／五福國中提供

今天1月20日是全國中小學第一學期休業式，高雄市政府教育局表示，因疫情考量，緊急通知各校休業式盡量避免全校集會，改以班級或視訊方式進行。

高雄市教育局長謝文斌表示，教育部國教署昨天通報提醒各級學校辦理集會活動防疫措施，考量集會活動通常人潮擁擠，長時間且近距離接觸，具有高度傳播風險，一旦出現疑似個案或群聚事件，將提高防疫難度。請學校評估集會的必要性及相關風險，若決定舉辦，應訂定完整防疫應變計畫，落實相關準備及措施；若無法在活動前嚴格執行完整風險評估，並規畫完善的防疫配套措施，強烈選議取消或延後舉辦。

謝文斌說，今天是各級學校休業式，許多學校都會集合學生，尤其大校動輒上千名師生，因此緊急通知各校，休業式盡量避免全校集會，改以班級或視訊方式進行，一樣可以達到休業式效果。

高雄市五福國中原本預定今天早上7點40分集合師生舉行休業式，校長陳宗慶表示，接獲通知緊急彈性處理，將原本的集會改由班級廣播方式進行，原本每學期末的各項頒獎，則改在玄關分批進行，保障師生防疫安全。中崙國中也取消集會，透過英聽設備及室內廣播，提醒學生休寒假回家也要確實做好防疫工作。

高雄市五福國中今早舉行休業式，原本的集會改採室內廣播方式進行。圖／五福國中提供
高雄市五福國中今早舉行休業式，原本的集會改採室內廣播方式進行。圖／五福國中提供

高雄市 教育局 寒假

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