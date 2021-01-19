高美館《黑盒》亮相！大師台灣徵臉計畫〈留臉忘返〉

高雄市立美術館重開館國際特展「黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒」，1月23日登場，今天舉辦開箱啟動記者會，揭開美國錄像藝術家湯尼．奧斯勒Tony Oursler這次特別為展覽創作全新作品「留臉忘返」的神秘面紗，送給台灣兒童。

高美館長李玉玲、台新銀行副總經理周美紅、美術館之友聯誼會長劉如容等人，一起揭開作品「留臉忘返」。奥斯勒是美國錄像藝術的先鋒，也是新媒體藝術史上第一位將2D影像轉換為3D錄像雕塑的藝術家，在70至80年代就以單頻道影像及裝置奠定藝術地位，90年代更將影像投影到枕型布面並創造出〈娃娃〉系列等作品。

奧斯勒對於臉部識別系統非常感興趣，他思考在博物館中所展示的肖像畫，以畫筆或攝影照片等媒介來描繪人類臉部的結構、光線以及表情，畫作透過這些元素傳達出人像的靈魂。他認為臉部識別這樣新技術的發明，是一種「當代的肖像畫」。

高美館邀請奥斯勒為《黑盒》特展，打造一件專屬台灣兒童的全新作品，透過高美館發起的「留臉忘返－台灣獨家徵臉計畫」，向全台6至10歲的小朋友發出徵件邀請，最後奧斯勒在近50組報名者中，特別選出來自台南的學生徐筱樂，以此為其「臉部識別」系列創作全新作品。在疊加著演算法結點的幾何圖像中，將孩童臉部表情與電子輪廓互相結合，奧斯勒並在錄像裝置中呈現了所有參與徵臉企畫的孩童局部面容，以帶著科幻感的奇特作品，探索科技與人類間的關係。

高美館長李玉玲表示，高美館自2018年以來，接續與英國泰德美術館、日本森美術館以及和法國凱布朗利博物館等聯名合作策辦特展。這次透過展覽策略上的轉化與推進，首度以藝術家為主軸的品牌想像，透過與藝術家工作室的合作策畫自製特展，來呈現當代跨界藝術大師奧斯勒在亞洲首次的大型展覽。

1月23日特展開幕當天下午2點，高美館邀請藝術家奧斯勒主講「超譯黑盒」跨域系列講座重磅首場，以「莫測高深」為題，透過創作脈絡作為起點，帶領聽眾探索隱藏於黑盒中的神秘符碼。當日凡持「黑盒－幻魅於形」展覽有價票券者，可免費入場參與講座。特展預售票199元，原價250元，即日起至1月22日可於高美館、ibon及博客來購買，更多訊息可至官網tonyoursler.kmfa.gov.tw查詢。