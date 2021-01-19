金門遭遇半世紀大旱 縣府編列13億預算改善水資源

金門遭遇50年大旱，金門縣工務處今天表示，從109-114年將編列13億餘元進行清淤、農塘浚深、流域排水改善等工程。

金門縣建設處指出，金門年平均雨量為1087毫米，惟近三年降雨量均低於平均值，但去年雨量僅約476.5毫米創下歷史新低紀錄，民生供水方面所幸因有大陸水源支應，尚稱正常，惟農業灌溉區未建置完整配佈系統，農業用水將面臨用水短缺。

受限於水資源條件缺乏，金門縣府將透過「地下水管理」、「節約用水」、「湖庫水質改善」、「 供水設施更新改善」、「多元水源開發利用」供水改善策略，以改善地區自來水水質、解決地下水可能鹽化問題及確保中長期發展所需水源無虞。

建設處說明，目前預計編列2億元經費，已規劃就淤積較為嚴重的田浦水庫等處進行淤積浚渫工程，預期可恢復庫容量約9.2萬噸，同時強化水源調度與備載能力。另還編列11億改善金沙溪、山外溪等流域排水；盤整現有農塘82處，預計耗費7300萬於2年內辦理浚深，預期可增加蓄容空間20萬噸。

另外加強放流水再利用，回收再利用量約0.53萬噸，主要輸送至湖尾溪、后壟溪等水流或埤塘，提供花木澆灌使用，或流經人工溼地淨化，供周邊生態用水使用，間接提供灌溉使用，其餘抽送至溪流上游放流自然淨化後間接補注地下水源。