疫情升溫 高市社會局：將更嚴格落實防疫

新冠肺炎疫情升溫，高雄市社會局表示，即日起將更嚴格執行防疫措施，包括取消群聚活動、要求所屬機關、機構等都得落實量體溫、戴口罩及消毒環境，把關出入人員健康。

社會局表示，針對高雄市24家身心障礙福利機構（含10家全日型機構、14家日間照顧機構），今再次函文提醒，務必落實機構防疫措施。住民及工作人員要定時量測體溫、定時環境清潔消毒，並依衛生福利機構與榮譽國民之家因應新冠肺炎訪客管理作業原則辦理。

此外，高雄市立案托嬰中心、155家老人福利機構及14家兒童及少年安置機構，社會局說，相關人員健康管理、訪客管理、環境清潔消毒、標準防護措施、個案通報與處置等，有任何狀況也都必須在第一時間回報。

為了加強街友防疫措施，社會局表示，2處街友服務中心比照機構防疫規定，出入人員均進行測量體溫及配戴口罩，並宣導勤洗手等防疫措施；到外服務關懷時，也會同步發放口罩及測量體溫，並叮嚀街友一定要配戴口罩。

社會局長謝琍琍表示，年關將近、疫情升溫，就怕受到嚴重影響，將全力要求所屬單位機構，配合落實防疫工作。