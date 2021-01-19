快訊

染疫女護理師夫婿是輔導老師 北部收容所緊急改線上會客

路跑／渣打台北馬因疫情取消 主辦單位：未來賽道再會

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疫情升溫 高市社會局：將更嚴格落實防疫

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

新冠肺炎疫情升溫，高雄市社會局表示，即日起將更嚴格執行防疫措施，包括取消群聚活動、要求所屬機關、機構等都得落實量體溫、戴口罩及消毒環境，把關出入人員健康。

社會局表示，針對高雄市24家身心障礙福利機構（含10家全日型機構、14家日間照顧機構），今再次函文提醒，務必落實機構防疫措施。住民及工作人員要定時量測體溫、定時環境清潔消毒，並依衛生福利機構與榮譽國民之家因應新冠肺炎訪客管理作業原則辦理。

此外，高雄市立案托嬰中心、155家老人福利機構及14家兒童及少年安置機構，社會局說，相關人員健康管理、訪客管理、環境清潔消毒、標準防護措施、個案通報與處置等，有任何狀況也都必須在第一時間回報。

為了加強街友防疫措施，社會局表示，2處街友服務中心比照機構防疫規定，出入人員均進行測量體溫及配戴口罩，並宣導勤洗手等防疫措施；到外服務關懷時，也會同步發放口罩及測量體溫，並叮嚀街友一定要配戴口罩。

社會局長謝琍琍表示，年關將近、疫情升溫，就怕受到嚴重影響，將全力要求所屬單位機構，配合落實防疫工作。

口罩 新冠肺炎 街友

延伸閱讀

疫情嚴峻 台東設災害應變中心公告防疫規畫

影／罷免聲浪？陳柏惟比諭：防疫做得好還是被罵得很慘

影／33化學兵群 待命協助桃園醫院病患轉院行李消毒

口罩檢測趨嚴 標檢局6月將公告防霾口罩納強制檢驗商品

相關新聞

高美館《黑盒》亮相！大師台灣徵臉計畫〈留臉忘返〉

高雄市立美術館重開館國際特展「黑盒－幻魅於形：湯尼．奧斯勒」，1月23日登場，今天舉辦開箱啟動記者會，揭開美國錄像藝術家...

金門遭遇半世紀大旱 縣府編列13億預算改善水資源

金門遭遇50年大旱，金門縣工務處今天表示，從109-114年將編列13億餘元進行清淤、農塘浚深、流域排水改善等工程。

疫情升溫 高市社會局：將更嚴格落實防疫

新冠肺炎疫情升溫，高雄市社會局表示，即日起將更嚴格執行防疫措施，包括取消群聚活動、要求所屬機關、機構等都得落實量體溫、戴...

潮州春節市集登記首日未受疫情影響 湧千餘人前往登記

屏東潮州鎮擁有20多年歷史春節市集，每年吸引超過20萬人潮造訪，今年更設有449攤，長度達2公里長。近期國內疫情升溫，市...

續審市府預算 高市議會21日起再加開9天臨時會

高雄市議會去年底市府總預算未審完，1月5日起加開10天臨時會但仍未審完，今由議長曾麗燕再召開程序委員會，決定自1月21日...

搭乘只需十元！屏東潮州、東港小黃公車明天開跑

屏東縣政府2018年以計程車代替公車的模式推出「小黃公車」，來補足公車未達之處。小黃公車推出至今，服務人次倍增，為增加鄉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。