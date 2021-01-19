潮州春節市集登記首日未受疫情影響 湧千餘人前往登記

屏東潮州鎮擁有20多年歷史春節市集，每年吸引超過20萬人潮造訪，今年更設有449攤，長度達2公里長。近期國內疫情升溫，市集是否續辦備受矚目，對此，潮州鎮公所表示，無論今天登記或、市集，都打破以往，增加天數讓人潮分流，未來會視疫情變化，配合中央防疫政策辦理，若中央宣布停辦，攤商競標部分將全額退費。

今天為潮州鎮春節市集登記首日，所有業者前往登記時，皆須全程戴口罩、酒精消毒。對此，鎮公所擔心，防疫措施會延長業者等候時間，以及造成人潮聚集，因此，將以往只有一天的登記活動，增加至3天，藉此達到防疫人潮分流，並落實防疫措施。

儘管如此，業者熱情依舊不減，鎮公所統計，開放登記的首日，共有1073名業者前往登記，分別有452名在地業者，以及621名非潮州業者。

外地業者表示，南台灣受疫情影響較小，且天氣比較熱，因此，認為來參加春節市集擺攤也會比較放心。

鎮公所表示，除了登記日增加天數之外，今年春節市集也會增加一天，藉此分散人潮，讓民眾無須擠在特定幾天內來逛市集，另外，春節市集目前仍會續辦，未來會視疫情變化，配合中央防疫政策執行，若中央宣布停辦，攤商競標部分將全額退費。