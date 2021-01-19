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續審市府預算 高市議會21日起再加開9天臨時會
高雄市議會去年底市府總預算未審完，1月5日起加開10天臨時會但仍未審完，今由議長曾麗燕再召開程序委員會，決定自1月21日至29日再加開一場臨時會續審預算，但警察局預算審查將調整到最末，待所有部門預算都審查完後再審。
高雄市議會1月5日起10天臨時會未審完預算，議會13日舉行程序委員會討論加開臨時會日期，但當時各黨團未獲共識，曾麗燕宣布擇日再舉行程序委員會，決定下個臨時會日期。
議會今再召開程序委員會，由曾麗燕主持，副議長陸淑美及議員朱信強、陳善慧、蔡武宏、黃香菽、劉德林、韓賜村、陳明澤等人與會。市長陳其邁今下午也特地再到議會拜訪曾麗燕、陸淑美及3黨團總召，爭取支持總預算案。
今程序委員會會中通過自1月21日起召開第7次臨時會，為期9天，續審總預算案及提案，並調整警察局預算審查順序在工務部門預算審查完畢後再行審議。
由於警察局長黃明昭才剛上任，國民黨團總召、議員蔡武宏建議將警察局預算調整至所有部門預算審完，再行審議，希望黃明昭把握時間充分了解警政預算及地方治安事宜，再來議會備詢。
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