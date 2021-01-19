搭乘只需十元！屏東潮州、東港小黃公車明天開跑

屏東縣政府2018年以計程車代替公車的模式推出「小黃公車」，來補足公車未達之處。小黃公車推出至今，服務人次倍增，為增加鄉鎮市運能，歷時半年路線規畫，引進10輛6人座純電動車，開拓4條潮州路線、3條東港路線，將於明天正式開跑。

縣府統計，小黃公車推出以來，屏東市2019年運量已達1854人次，到了2020年提升至7762人次。有鑑於運量提升，縣府將屏東市模式，複製到潮州、東港並邀集當地公所、村里長及社會發展協會等單位，歷時半年多的時間，經實地勘查規畫出適切路線後，引進10輛純電動6人座小黃公車投入交通運輸。

縣府今天上午舉行潮州、東港小黃公車啟動儀式，由10輛6人座純電動車，開拓4條潮州路線、3條東港路線，於明天正式開跑。

縣府指出，潮州4條路線，分別是707新開寮線、708萬金線、709香社線、710同安線等；東港則有711七塊線、712鎮海線、715大潭線等3條路線，潮州、東港共計7路線，路線從村里端涵蓋公所、醫院以及火車站。

縣府表示，屏東市、潮州、東港三地區的小黃公車，識別系統皆在引擎蓋及車側貼上圓形識別、車側張貼路線編號及名稱，同時也在車頂裝設燈箱，以各路線顏色作為基底，顯示路線編號及名稱，讓民眾一眼就能認出小黃公車。

潘孟安表示，近期縣府積極向中央爭取重大交通建設，同時在縣內運用各種模式推出讓民眾有感的交通暢行規畫，而小黃公車就屏東市、潮州、東港分別12條路線，16輛小黃公車搭乘一次僅需銅板價10元，持社福卡免費，相當便宜又方便。

縣府提醒，小黃公車僅6人座，運能有限，鼓勵搭乘前一營運日可撥打預約專線0905-518-365或08-786-1818保留座位。另外，交旅處推出「10力公車FUN膽玩」活動，只要民眾在2月28日前持記名的電子票證搭乘屏東縣內指定公車享有前8公里銅板價10元優惠外，搭乘小黃公車或租借公共自行車Pbike也同時能參加抽獎活動。

活動詳情及小黃公車搭乘服務皆可至屏東縣政府交通旅遊處官網查詢。