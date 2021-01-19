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高雄各醫院陪探病採預約制 居家檢疫較上周暴增1200人

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市政府召開防疫會議，提醒各家市立醫院及醫學中心啟動防治作為，即日起全市醫學中心與採檢醫院的陪、探病，除人數限制外，要採取「預約制」。記者徐如宜／攝影
高雄市政府召開防疫會議，提醒各家市立醫院及醫學中心啟動防治作為，即日起全市醫學中心與採檢醫院的陪、探病，除人數限制外，要採取「預約制」。記者徐如宜／攝影

高雄市政府今天召開防疫會議，提醒各家市立醫院及醫學中心啟動防治作為，即日起全市醫學中心與採檢醫院的陪、探病，除人數限制外，要採取「預約制」，以掌握資料，若遇自主健康管理者就拒絕陪探病。高雄市目前居家檢疫人數4200餘人，比一周前增加1200多人，春節返鄉潮漸湧現。

北部醫院內感染事件擴大，高雄市長陳其邁指示衛生等局處，加強防疫作為。各醫院陪病僅限1人，且須實名制，加強宣導醫院員工落實自主健康管理，若發現有輕微症狀應第一時間通報，並依指示回院就醫，不可自行就醫。

高雄市衛生局疾管處表示，已通知各醫學中心和採檢醫院，落實陪、探病管制措施，訂定每日探病時間。防客及陪病者在進出院區與病房時，應採實聯制登記。各醫院即日起建立陪、探病「預約制」，以利院方先掌握身分，若是居家檢疫、自主健康管理者，禁止陪、探病。

高醫表示，從去年到現在，加護病房都只限制一個時間探病。在網路掛號時，系統就會詢問有否陪病者1人？要探病者需先向病房護理站登錄預約。

衛生局表示，目前高雄市居家檢疫人數4200餘人，比一周前增加1200多人，春節返鄉潮漸湧現。入境旅客除須依原規定檢附登機前3日內檢驗報告外，也須提供檢疫居所證明，以集中檢疫或防疫旅宿為原則，若選擇居家檢疫者，則須切結1人1戶。陳其邁則鼓勵入境高雄返台民眾，特別是從高風險國家返台者申請防疫旅館，以加強落實健康管理，市府會持續稽查以杜絕防疫破口。

高雄市政府召開防疫會議，提醒各家市立醫院及醫學中心啟動防治作為，即日起全市醫學中心與採檢醫院的陪、探病，除人數限制外，要採取「預約制」。記者徐如宜／攝影
高雄市政府召開防疫會議，提醒各家市立醫院及醫學中心啟動防治作為，即日起全市醫學中心與採檢醫院的陪、探病，除人數限制外，要採取「預約制」。記者徐如宜／攝影

高雄市 衛生局 居家檢疫

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