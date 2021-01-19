屏東縣府募集物資助日防疫 期盼台日都能好好

全球疫情持續延燒，屏東縣政府去年5月陸續募集防疫物資援助海外城市，去年底日本旭川市求援，縣府於2周內募款、募物資，並送達當地。縣長潘孟安說，做好防疫，行有餘力之際，也在能力範圍內協助國際對抗疫情。旭川市長西川將人也允諾，疫情過後要親自拜訪潘孟安。

屏東縣政府指出，縣府於去年5月時，陸續募集防疫物資捐贈海外城市，光日本就有21座城市獲得縣府協助，另外，還有美國、馬來西亞、祕魯等國，起初有些城市誤以為是詐騙集團，直到接獲物資之後，由當地媒體報導，才讓國外得知台灣的善行義舉。

去年12月底，日本北海道旭川市透過駐札幌辦事處向縣府提出防疫物資支援，潘孟安便整合縣府團隊，加上玉山商業銀行股份有限公司、申豐特用應材股份有限公司以及南六企業股份有限公司的協助下，於兩周湊齊物資，共將42萬支乳膠手套、6萬片醫用口罩、5000片等同N95的P2口罩、4000個防護面罩及3000個護目鏡並送往旭川市。

旭川市為感謝縣府，今天上午透過視訊儀式，由市府團隊，以及市區多為醫院、療養院院長，透過視訊向縣府致謝。

市立旭川醫院院長齊藤裕輔說，日本去年患者急遽增加，都市幾乎面臨失控，而台灣的防疫工作成功，獲得世界讚賞，值得日本學習，且有屏東的支持，才有明天繼續努力的動力。齊藤裕輔還拿起平板，展示旭川市美景，期盼疫情結束之後，能來造訪旭川市。

西川將人表示，旭川市不久前才發生大規模集體感染，但台灣屏東縣能伸出援手，給予我們持續克服困難的勇氣，未來若疫情趨緩，國際能恢復日常生活，一定會親自前往屏東拜訪潘孟安。

「防疫不分國界，屏東將與世界齊心一同面對這場危機」，潘孟安說，除自身做好防疫工作，行有餘力之際，也應發揮國際友好精神，在能力範圍內協助國際對抗疫情，期許透過協助日本防疫來深化台日關係。

潘孟安說，暫時疫情看不到盡頭，但深信黑夜終究會過去，期盼旭日、屏東、台日都能好好。