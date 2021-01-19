屏東防疫物資送暖日本北海道 旭川市視訊感謝

全球武漢肺炎疫情持續蔓延，日本北海道旭川市向屏東縣提出防疫物資支援，屏縣府12月底將物資寄達，旭川市政府今天上午10時與縣府舉辦「感謝視訊儀式」，感謝屏東無償救援。

日本北海道旭川市今天上午10時與屏東縣政府及日本台灣交流協會高雄事務所舉辦「感謝視訊儀式」，旭川市長西川將人表示，旭川市內前不久發生了日本國內規模最大的武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）集體感染，情況相當嚴重。

他說，「在這樣的困境中台灣屏東縣溫暖伸出援手，給予我們莫大的勇氣，讓我們下定決心一定要克服困境」，等疫情趨緩，國際社會恢復日常生活，他一定會前往屏東拜訪潘孟安。

潘孟安表示，去年12月中旬接獲日本旭川市請求支援時，當下立即整合縣府團隊籌備旭川市所需物資，協助日本旭川市對抗疫情，也特別感謝玉山銀行捐贈新台幣100萬元、申豐特用應材公司贊助42萬支乳膠手套及南六企業公司贊助6萬片醫用口罩，協助國際對抗疫情。

「防疫不分國界，屏東將與世界齊心一同面對這場危機」，潘孟安強調，在能力範圍內協助國際對抗疫情，期許透過協助日本對抗疫情，深化台日關係，並讓「Pingtung can help」力量傳揚，希望「屏東好好」、「台灣好好」、「台日好好」。

日本台灣交流協會高雄事務所長加藤英次感謝屏東縣政府捐助醫療物資給日本旭川等地區，他說，在日本疫情是很嚴肅的，台灣防疫非常成功，所以今年可以有很安全的環境可以過年，去年疫情爆發後，屏東縣政府募集了很多物資給日本，希望以後屏東與日本的交流更熱絡。

傳播暨國際事務處表示，屏東縣政府自去年5月以來，陸續募集防疫物資捐贈海外城市，如美國、日本、馬來西亞、祕魯等國，日本旭川市從國際媒體中得知台灣人善行義舉後，透過辦事處聯絡屏東、請求支援，潘孟安迅速於2周內募款，並於去年底送達當地。

日本旭川市提出的物資數量6萬片醫療口罩、5000片P2口罩、4000個防護面罩及3000個護目鏡、42萬支乳膠手套。