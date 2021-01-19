被諷「以為在做地下捷運 」 屏200拓寬要在年前通車了

連接屏東縣恆春鎮和滿州鄉的屏200縣道，第一階段拓寬108年8月動工後，原訂隔年底完工，因多處橋梁工程延宕，被鄉親抨擊「牛步化工程」、譏諷「短短3.1公里施工2年多未完工，以為在做地下捷運？」；縣府工務處說，明年春節前將完工通車，後續7.7公里已完成環評並展開徵地作業，預定年後分段發包，200甲縣道和銜接台9線的199甲線同步規畫拓寬。

屏200線原路寬平均僅約8公尺，不時因汽、機車爭道，造成居民、遊客車禍意外，當地民代不斷向中央及縣府陳情拓寬「救命」；全長10.83公里的屏200線，多數路段位在墾管處範圍內，縣府第一階段先拓寬國家公園外、恆春鎮東門橋至交界處的3.1公里路段，平均路幅拓寬為15公尺，設一快一慢車道和道路排水及路燈照明等設施，改善機慢車與汽車爭道情形，經費1億2900萬。

屏200縣道第一階段拓寬工程108年8月動工後，原定隔年底完工，包括東門橋、二重溪橋、造產橋及進誠橋4座橋梁拓寬，採「半半施工」方式，只開放單線通車，每到假日就引發塞車怨言，施工單位又遇到管線單位進場不同調問題，還要變更施工圖，拖慢時程，假日「交通黑暗期」長達近2年；滿州吳姓居民說，才短短3.1公里，卻給外界工程牛步化感覺，難怪怨聲四起。

縣府工務處說，4條橋梁正進行收尾和道路鋪面等工程，定明年農曆年前通車；後續到滿州消防分隊的7公里多路段，多位於墾丁國家公園範圍內，原路寬約8至10公尺，將拓寬為15公尺，經費4億元，已完成環評並由地政處展開道路用地徵收作業，預定年後分段發包，工期2年；另通往滿州知名景點佳樂水風景區的200甲縣道，和牡丹鄉旭海村、東源村銜接台9線的199甲線，同步規畫拓寬。