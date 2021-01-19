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獲贈再生工坊課桌椅 金門家扶扶幼館心想事成

中央社 / 金門縣19日電

金門縣金湖鎮再生工坊將老舊學生課桌椅改裝，鎮長陳文顧今天將其中煥然一新的20組捐給金門家扶中心；中心主任李桂平說，才在為扶幼館無課桌椅而傷腦筋，今天就心想事成了。

陳文顧表示，金湖鎮公所成立再生工坊約有7、8年，主要以蒐集到的各類二手物品，經過各個專長領域的志工，協助物品整理並修復、再利用，達到節約資源目的。

陳文顧說，這次將破舊的課桌椅約300多套全部拆除後，把還能用的部分重新修復塗漆，再組裝成180餘套可用的課桌椅，再從中把整理得美輪美奐的20套課桌椅，捐贈給家扶中心使用。他說，沒想到回收也可做公益，更高興這些課桌椅有了新主人。

金門家扶中心興建中的扶幼館現在驗收中，完成驗收就可展開內部裝潢。李桂平說，前些天才頭疼扶幼館的圖書室內，沒有課桌椅來供學童看書時使用，今天就有好消息傳來，中心社工喜出望外，未來這20組課桌椅將供扶幼館圖書閱讀室使用。

李桂平感謝陳文顧和再生工坊的全體成員，因為他們的辛勞付出，家扶中心才能有這麼漂亮的兒童課桌椅使用，也感謝再生工坊班長陳定向的技術協助，帶領再生工坊成員，化腐朽為神奇，創造重複使用的再生資源。

陳文顧和李桂平更感謝鎮公所顧問同時也是家扶扶幼委員的郭金堡穿針引線，讓這批木料實在的課桌椅能送達家扶中心。

扶幼館預定3月完工，李桂平說，民眾如有堪用的二手中型洗衣機或除溼機，歡迎與家扶中心聯繫。

家扶中心 金門 修復

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