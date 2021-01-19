金門供水10年內無虞 縣府未雨綢繆促升利用率

金門縣政府今天表示，依中央供水改善計畫，金門可滿足未來10年用水需求量；但近來面對50年來最嚴峻乾旱衝擊，縣府努力進行多元水資源開發，提升用水利用率，讓用水更無虞。

金門縣政府工務處指出，金門位處離島，受限於水資源條件缺乏，依據行政院2003年4月核定的「金門地區整體供水改善綱要計畫」，積極進行供水改善作業。

相關項目包括辦理中國大陸引水、自來水擴建、湖庫整治及浚渫、增設蓄水設施、放流水利用計畫、地下水管理、水庫集水區保育、自來水減漏及設施改善、海淡場改善擴建及節約用水等。

工務處表示，改善綱要計畫除了地下水管理尚未達標，還在持續努力外，相關計畫都已達預期目標，可滿足金門地區民生用水供需平衡及2031年成長需求。

不過，金門縣工務處長許鴻志指出，金門地區年平均雨量為1087毫米，但近3年降雨量都低於平均值，尤以去年雨量只有476.5毫米，創歷史新低，因此，金門縣長楊鎮浯責成工務處、建設處及自來水廠持續加速開發自有水資源並改善水資源。

許鴻志指出，縣府已向環境保護署、農業委員會、內政部營建署及經濟部水利署爭取建設經費辦理，以多元水資源開發為目標，擬定湖庫整治、放流水再利用、排水整治、增設攔蓄水設施、農塘浚深等，期達到提升雨水利用率及再生水利用目的。

其中，湖庫整治計畫部分，就淤積較為嚴重的田浦等水庫進行淤積浚渫工程，期程為2020至2023年，經費約新台幣2億元，預期可恢復庫容量約9.2萬噸，同時強化水源調度與備載能力。

在放流水再利用方面，自來水廠正提升金城及太湖水資源回收中心放流水加壓機組，期能達到放流水全量回收再利用。

工務處表示，在排水整治及增設攔蓄水設施部分，規劃到2025年前辦理金沙溪、山外溪等流域排水改善工程，執行經費約11億元，預期可增加蓄水容量約217萬噸，並以2年時間浚深現有農塘82處，經費7300萬元，預期可增加蓄容空間20萬噸。