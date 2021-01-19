年節將至 高市府號召19商圈辦「高雄過好年」活動

年節將至，高市府號召高雄19商圈舉行「高雄過好年」活動，24日起從三鳳中街等商圈開跑，一直到2月7日每周末都有加菜金、滿額抽等活動，吸引民眾來逛商圈、辦年貨。經發局長廖泰翔說，活動顯示商圈的團結，可團結過好年，也能團結防疫。

高雄市經發局上午與19個商圈代表在市府舉辦「2021 高雄過好年」聯記者會，宣布「過好年」系列活動開跑。

廖泰翔說，今年包含19個商圈加入過好年的活動，是歷年來過好年活動最大規模的一次，顯示高雄在地商圈的團結，不僅團結過好年，也團結防疫，期待所有高雄人回家時，都可以到商圈走走，體驗高雄在地年味。

農曆新年將至，高雄市經發局聯手三鳳中街等 19 個在地商圈推出「2021 高雄過好年」系列活動，將於24日起從三鳳中街等4處商圈開跑，一路到2月7日每周末陸續有加菜金、滿額抽、商圈加倍券等活動，廖泰翔也加碼提供每個商圈2支、總共38支iPhone12抽獎，吸引民眾前來逛商圈、辦年貨、振興商圈經濟。

廖泰翔說 高雄過好年活動將於1月24日起至2月7日止，由19個商圈接力舉辦。首場活動由三鳳中街「中街感恩暖過年 牛轉乾坤慶平安」打頭陣，當日安排知名主廚陳鴻現場烹煮健康年菜，並請網紅呂瑞瑞直播介紹店家及示範採買年貨。同時，市長陳其邁也會到場發送第一份春節小紅包。

大高雄商圈總會理事長劉昭智說，「高雄過好年」是每年高雄商圈最重要的活動，今年邁入第23年，今年包含三鳳中街、鹽埕堀江、哈瑪星、光華夜市、蓮池潭、鳥松家具街、後驛、南華、六合夜市、鳳山三民路、大連街、新鹽埕、青年家具街、忠孝夜市、興中夜市、長明、中央公園、新堀江及南橫三星JSP 聯盟等19個商圈共同參與，希望在年前帶動一波消費人潮、振興商圈經濟。

經發局表示，目前國際疫情嚴峻，國內雖防疫得宜，高雄各大商圈年節相關活動也照常舉辦，但民眾仍須配合相關防疫措施，市府也將遵照中央防疫規範進入商圈宣導及查核，請大家進出商圈務必全程配光口罩、量體溫、勤洗手或使用酒精消毒，落實防疫新生活才能安心過好年。