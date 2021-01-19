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小港醫院啟用「實景指引系統」與「LINE@官方帳號」
高雄小港醫院與文藻外語大學合作開發「院內地點實景指引系統」與「LINE@官方帳號」，實境指引讓初到醫院的民眾不會迷路。「小港醫院 」的LINE Bot從 門診掛號、看診進度、看診建議，以及30國翻譯服務，讓民眾的就診體驗更貼心與快速。
小港醫院今天舉行啟用儀式，副院長李書欣、國際醫療中心主任陳俊鴻、資訊室主任鄭建宏、文藻外語大學「溫暖白色巨塔的小螺絲釘USR計劃」等共同開發者出席。
「院內地點實景指引系統」設置在港醫一樓大廳左右兩處，陳俊鴻主任表示，此概念取自於百貨公司導覽系統，雖然小港醫院現在僅有一棟醫療大樓可容易找到就醫地點，但未來新急重症大樓成立，此系統可提供多條院內路線導引，並開發中英雙語版本，無論國內外民眾皆可根據實景畫面，大幅提升就醫便利性。
「小港醫院 」LINE官方帳號今天同步發表，由文藻外語大學數位內容應用與管理系教授陳泰良與港醫團隊共同開發，結合門診掛號、看診進度、看診建議、醫藥資訊、交通資訊及港醫熱點及多國語言翻譯7大功能。為營造更加友善的醫療環境，開發小港醫院Line Bot的翻譯服務，提升到30國語言翻譯，只要在對話框輸入文字命令「外語選單」就可進行翻譯，醫病溝通更加零距離。民眾可在LINE加入好友的頁面上搜尋ID:「@kmsh」，就可以和港醫互動。
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