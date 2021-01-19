小港醫院啟用「實景指引系統」與「LINE@官方帳號」

高雄小港醫院與文藻外語大學合作開發「院內地點實景指引系統」與「LINE@官方帳號」，實境指引讓初到醫院的民眾不會迷路。「小港醫院 」的LINE Bot從 門診掛號、看診進度、看診建議，以及30國翻譯服務，讓民眾的就診體驗更貼心與快速。

小港醫院今天舉行啟用儀式，副院長李書欣、國際醫療中心主任陳俊鴻、資訊室主任鄭建宏、文藻外語大學「溫暖白色巨塔的小螺絲釘USR計劃」等共同開發者出席。

「院內地點實景指引系統」設置在港醫一樓大廳左右兩處，陳俊鴻主任表示，此概念取自於百貨公司導覽系統，雖然小港醫院現在僅有一棟醫療大樓可容易找到就醫地點，但未來新急重症大樓成立，此系統可提供多條院內路線導引，並開發中英雙語版本，無論國內外民眾皆可根據實景畫面，大幅提升就醫便利性。