高雄春節活動多視防疫調整 陳其邁籲遵守防疫措施

疫情升高，春節期間商圈、寺廟祈福及燈會等活動多，防疫問題受矚目，高雄市長陳其邁今表示，防疫措施會按照疫情狀況隨時調整，也希望民眾提高防疫準備，遵守防疫規定，市府會請衛生局跟民政局、警察局加強宣導，若未遵守防疫規定、勸導不聽會開罰。

陳其邁說 目前會根據中央流行疫情指揮中心的規範來訂活動、賣場、市集或市場等防疫措施，也請衛生局跟民政局、警察局配合加強宣導，如沒有遵守防疫規定，勸導不聽的話，會進行開罰。過年辦年貨，還是希望民眾能夠提早準備，也可考慮如用網路宅配等方式。

至於今年的高雄燈會，陳其邁說，要因地制宜規畫，像高雄跨年跟其他縣市不同，是在亞洲新灣區內大面積、分散式的方式進行，跨年晚會非常精彩，也能兼顧防疫。春節活動也是同樣道理，所以也希望民眾要提高防疫準備，不管是戴口罩，尤其人多的地方像菜市場、夜市、市集等，都要遵守防疫規定。

按照往例，市長在春節期間都會到各廟宇走春、發紅包，陳其邁說，去年過年時也有同樣經驗，現在戴口罩、保持社交距離，也愈來愈成為生活的一部分，就是所謂的防疫新生活，所以其實防疫的過程，也可以做到不影響日常生活，防疫工作的落實才是重點。

高雄市經發局長廖泰翔上午出席商圈「高雄過好年」活動時受訪表示，大家在意疫情，但在地經濟也同樣重要，必須求取平衡。因此這次舉辦過好年的活動前，都有跟每個商圈確認防疫需求及要求遵守中央防疫規定，這次過好年活動會隨時有人在各商圈宣導，請大家隨時都一定要戴口罩、維持適當的距離，各商圈也要做好體溫量測。

大高雄商圈總會理事長劉昭智說，商圈會配合市府防疫，遵守規定防疫規定，像光華光華夜市、六合路最近也都有加強消毒工作。

三鳳中街管委會理事長伍進昌說，三鳳中街今年不鼓勵試吃，但沒有強制性規定店家，有些消費者也習慣試吃，會要求試吃可用小紙杯等一次性容器提供給消費者，另也量體溫及消毒，並呼籲民眾前來記得戴口罩。

至於是否進行人潮管控？伍進昌說，會再評估，如果人數太密集，會配合衛生局進行防疫措施，防疫跟過年都很重要，三鳳中街會全力配合。

伍進昌還說，現在三鳳中街生意很好，今年年貨價錢差不多持平，今年量非常充足，唯獨台灣香菇產地因氣候關係，產量少了一半，因此價格漲了兩成，但其他乾貨沒有漲。

另高市府決定取消府級尾牙，也會縮小高雄燈會範圍及控制人數；觀光局曾表示，高雄燈會範圍將縮小，取消美食街、飲食區，並限制開幕式人數從1萬6千人縮小到5千人，且要保持社交距離。