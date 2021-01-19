宛如及時雨！金湖鎮長捐贈1批再生工坊學生桌椅給家扶

給弱勢兒童更好的學習環境！金湖鎮長陳文顧在今天上午9點多，前往金門家扶中心捐贈一批由金湖鎮再生工坊精心整理完成的課桌椅，提供給家扶中心，將放置在扶幼新館的圖書室，給孩子們讀書使用，由家扶中心主任李桂平代表接受，李桂平特別感謝各界的愛心支持，也讓資源能循環再利用。

金湖鎮公所的再生工坊，成立約7、8年之久，主要以蒐集到的各類二手物品，經過修復、重生、再利用，以節約資源為主要目的。再生工坊招集各個專長領域的志工，協助物品的整理和修復，再把它重新使用達到資源循環再利用。此次將破舊的課桌椅約300多套全部拆除後，把尚能用的部分重新修復塗漆，再組裝成180餘套可用的課桌椅，再把這些整理得美輪美奐的課桌椅的20套，捐贈給家扶中心使用。

李桂平指出，前些天才頭疼扶幼新館的圖書室內，沒有課桌椅來供學童看書時使用，今天就有好消息傳來，金湖鎮公所再生工坊將捐贈再生的課桌椅給家扶中心，中心社工們皆喜出望外，相當開心。

李桂平表示，感謝陳文顧鎮長及再生工坊的全體成員，因為他們的辛勞付出，家扶中心才能有這麼漂亮的兒童課桌椅使用，也感謝再生工坊的陳定向班長的技術協助，帶領再生工坊成員們，化腐朽為神奇，創造重複使用的再生資源。也感謝鎮公所顧問郭金堡先生的穿針引線，讓這份木料實在的珍貴兒童課桌椅，能送抵家扶中心使用。