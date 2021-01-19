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告別高雄站區中博高架橋 引道27日零時拆除拚10天完成
告別高雄站區中博高架橋！高雄市副市長林欽榮表示，施工時間訂在2月27日凌晨零時執行，預計10天內完成高架橋引道拆除，本體預計4月拆除。高雄市議員林于凱說，因為施工將牽動公車路線、垃圾車收運路線的調整，市府要提前宣導，避免影響民眾生活秩序。
林欽榮提到，銜接中山路及博愛路的中博高架橋，是高雄南北向最重要交通動脈，一旦施工將對市民日常交通造成衝擊，市府團隊經過4個月密集研商討論，在考量工程時間、施工期間臨時道路配置及施工管制範圍等眾多因素後，市府專案小組開近10次現勘及會議，並與施工單位交通部鐵道局協商，提出優化方案，朝工程最短化、工區管制最小化、交通動線最優化三大目標。
中博高架橋引道段拆除由原訂的2個月縮短為10天，整體工程（含中間主橋體）由原訂6個月縮短至2個月完成，縮短施工時間，降低對交通衝擊。
為減少在地居民因工程範圍管制而可能造成的出入不便，在部分路段留設3米寬的居民通道。為維持南北交通順暢及其服務水準，將站西路原有規畫的4線車道，擴充為6線道；調整站西路銜接南北路口處的道路線型，減少車流動線衝突。
林欽榮指出，施工團隊會透過更精確的施工排程、工法、施工量能，尋求影響市民交通最小的優化方案。林欽榮也預告，前身為台鐵高雄火車站帝冠式站體的願景館，可望提前在2022年元月期間復歸原位，屆時的高雄火車站，將融合往昔歷史記憶與嶄新都會風貌。
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