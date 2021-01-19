快訊

北極冷空氣掰！台灣進入「相對不寒冷」時期 維持到這時

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

潮州就業中心徵才活動 釋出390個職缺薪水最高可達55K

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導
勞動部潮州就業中心將於1月21日在屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球現場徵才活動」。圖／勞動部潮州就業中心提供
勞動部潮州就業中心將於1月21日在屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球現場徵才活動」。圖／勞動部潮州就業中心提供

因應年後轉職潮釋出大量職缺，勞動部潮州就業中心將於1月21日在屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球現場徵才活動」，屆時將有22家廠商，釋出超過390個職缺，提供多元工作機會，歡迎有就業需求的民眾把握機會到場應徵。

「東港、琉球現場徵才活動」將於1月21日周四上午9時許至中午12時30分，在屏東縣東隆宮活動中心舉辦，屆時有22家廠商將釋出超過390個職缺，提供多元工作機會。

潮州就業中心指出，參與此次徵才的廠商包括：正翊通信公司釋出儲備幹部等職務；三商家購公司釋出儲備店長職缺；慈濟居家長照機構釋出照顧服務員職缺；合興安海洋事業公司釋出品管人員等職缺；佳辰實業公司釋出品管檢驗人員、設備操作技術員等職缺；泰安食品公司釋出屠宰技術員、早班技術人員等職缺；醇香食品公司釋出儲備幹部等職缺。

另外，元晶太陽能科技公司釋出有機會達4萬元之技術員職缺，勤發特殊氣體公司也釋出有機會達5.5萬元的大貨車司機職缺。此外，若民眾願意跨區就業，位於高雄大寮區的國巨公司則有釋出170個工作機會。

活動相關訊息歡迎撥打東港就業服務（08）8310710，或琉球就業服務台（08）8611612洽詢。

屏東縣 東港

延伸閱讀

疑換裝瓦斯不慎 東港小吃攤起火2人受傷

永康就業中心就服員陪著找 心智障礙者當清潔工好快樂

台鐵潮州調車作業職安事故 一調車工受傷送醫

台鐵屏東潮州車輛基地 發生調車工職安事故

相關新聞

潮州就業中心徵才活動 釋出390個職缺薪水最高可達55K

因應年後轉職潮釋出大量職缺，勞動部潮州就業中心將於1月21日在屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球現場徵才活動」，屆時將...

擁14專利學生尊大神！楊鎮澤獲工業職業教育人員金鐸獎

中山工商電機與電子群教師兼資訊組長楊鎮澤，個人擁有14項專利，並指導學生們勇奪數十面國內外科學展覽及發明競賽獎，學生暱稱...

高雄推智慧農業 最高補助50萬

高雄市政府鼓勵農民採用循環風扇、電動天窗與自動噴藥系統輔助農業生產，透過智慧化管理調節產期，提高作物品質。市府秘書長楊明...

田地變住宅 高市仁武菱角節不辦了

歷經市地重畫，近10年來，仁武區外來人口增加20％，將破10萬大關，畫入「澄清湖特定區」的社區風貌改變最大，原種菱角聞名...

高雄農地4.7萬公頃 4月公布

台灣耕地面積逐年減少，農委會統計，103年全台耕地80萬公頃，108年降為79萬，此現象引發公民團體憂心影響糧食自給率。...

金門瓊林窯燒紅磚牆 打卡熱點

位於金門瓊林社區內的「窯燒紅磚牆」，利用傳統窯燒紅磚工法，將紅磚一片片貼上，組成花團錦簇的大樹，這是由金門藝術家吳鼎信與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。