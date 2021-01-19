潮州就業中心徵才活動 釋出390個職缺薪水最高可達55K

因應年後轉職潮釋出大量職缺，勞動部潮州就業中心將於1月21日在屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球現場徵才活動」，屆時將有22家廠商，釋出超過390個職缺，提供多元工作機會，歡迎有就業需求的民眾把握機會到場應徵。

「東港、琉球現場徵才活動」將於1月21日周四上午9時許至中午12時30分，在屏東縣東隆宮活動中心舉辦，屆時有22家廠商將釋出超過390個職缺，提供多元工作機會。

潮州就業中心指出，參與此次徵才的廠商包括：正翊通信公司釋出儲備幹部等職務；三商家購公司釋出儲備店長職缺；慈濟居家長照機構釋出照顧服務員職缺；合興安海洋事業公司釋出品管人員等職缺；佳辰實業公司釋出品管檢驗人員、設備操作技術員等職缺；泰安食品公司釋出屠宰技術員、早班技術人員等職缺；醇香食品公司釋出儲備幹部等職缺。

另外，元晶太陽能科技公司釋出有機會達4萬元之技術員職缺，勤發特殊氣體公司也釋出有機會達5.5萬元的大貨車司機職缺。此外，若民眾願意跨區就業，位於高雄大寮區的國巨公司則有釋出170個工作機會。

活動相關訊息歡迎撥打東港就業服務（08）8310710，或琉球就業服務台（08）8611612洽詢。