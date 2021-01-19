快訊

北極冷空氣掰！台灣進入「相對不寒冷」時期 維持到這時

紅色保守派的末日感：共和黨總統之路怎麼繼續走？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

擁14專利學生尊大神！楊鎮澤獲工業職業教育人員金鐸獎

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
中山工商電機與電子群教師兼資訊組長楊鎮澤，個人擁有14項專利，今年獲選教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎殊榮。圖／中山工商提供
中山工商電機與電子群教師兼資訊組長楊鎮澤，個人擁有14項專利，今年獲選教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎殊榮。圖／中山工商提供

中山工商電機與電子群教師兼資訊組長楊鎮澤，個人擁有14項專利，並指導學生們勇奪數十面國內外科學展覽及發明競賽獎，學生暱稱他為活動「google大神」，今年獲選教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎殊榮。

中山工商董事長陳國清表示，學校在100年時成立邏輯設計實驗室，集結優秀教師，甄選對數理科學及創意發明有興趣學生，利用課餘假日勇於發想和挑戰，楊鎮澤就是第一批領航者。楊常受邀至各大專院校及公立高職學校演講，卻從未想「跳槽」，真的是學生和學校的福氣。

42歲的楊鎮澤，在中山工商服務16年，個人及教學都表現傑出，八度獲得教育部頒發「技職之光」榮譽。這次獲得中國工業職業教育學會頒發教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎，這也是繼教育部師鐸獎、GHF教育創新學人獎、教育部杏壇芬芳獎、國家創新科技獎、中華民國私立教育事業協會模範教師獎等，再次獲得肯定。

「在我們的實驗室，我都覺得沒有不會實現這件事情！」楊鎮澤說，試了才知有沒有可能，況且現在不可能，不代表以後不可能！所以積極帶著學生往前衝。

中山工商資三甲學生簡齊君表示，楊老師教學活潑且注重實際操作，學生犯了錯也不會責罵，而且就像google一般，無所不知，且能接受學生們千奇百怪的想法，從不擺架子，令人敬佩。林頡辰說，以前個性很內向，在楊老師循循善誘下，才打開封閉的內心，楊老師會給方向，但不會給答案，鼓勵學生自己動手做。

教育部

延伸閱讀

遠傳電信攜手AI大神升級使用體驗 用年資回饋吸引用戶黏著

三台股指數 將終止編製

遠傳攜手AI大神 優化用戶體驗

印度研究：素食者和O型血人染新冠肺炎機率較低

相關新聞

潮州就業中心徵才活動 釋出390個職缺薪水最高可達55K

因應年後轉職潮釋出大量職缺，勞動部潮州就業中心將於1月21日在屏東縣東隆宮活動中心舉辦「東港、琉球現場徵才活動」，屆時將...

擁14專利學生尊大神！楊鎮澤獲工業職業教育人員金鐸獎

中山工商電機與電子群教師兼資訊組長楊鎮澤，個人擁有14項專利，並指導學生們勇奪數十面國內外科學展覽及發明競賽獎，學生暱稱...

高雄推智慧農業 最高補助50萬

高雄市政府鼓勵農民採用循環風扇、電動天窗與自動噴藥系統輔助農業生產，透過智慧化管理調節產期，提高作物品質。市府秘書長楊明...

田地變住宅 高市仁武菱角節不辦了

歷經市地重畫，近10年來，仁武區外來人口增加20％，將破10萬大關，畫入「澄清湖特定區」的社區風貌改變最大，原種菱角聞名...

高雄農地4.7萬公頃 4月公布

台灣耕地面積逐年減少，農委會統計，103年全台耕地80萬公頃，108年降為79萬，此現象引發公民團體憂心影響糧食自給率。...

金門瓊林窯燒紅磚牆 打卡熱點

位於金門瓊林社區內的「窯燒紅磚牆」，利用傳統窯燒紅磚工法，將紅磚一片片貼上，組成花團錦簇的大樹，這是由金門藝術家吳鼎信與...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。