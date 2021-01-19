擁14專利學生尊大神！楊鎮澤獲工業職業教育人員金鐸獎

中山工商電機與電子群教師兼資訊組長楊鎮澤，個人擁有14項專利，並指導學生們勇奪數十面國內外科學展覽及發明競賽獎，學生暱稱他為活動「google大神」，今年獲選教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎殊榮。

中山工商董事長陳國清表示，學校在100年時成立邏輯設計實驗室，集結優秀教師，甄選對數理科學及創意發明有興趣學生，利用課餘假日勇於發想和挑戰，楊鎮澤就是第一批領航者。楊常受邀至各大專院校及公立高職學校演講，卻從未想「跳槽」，真的是學生和學校的福氣。

42歲的楊鎮澤，在中山工商服務16年，個人及教學都表現傑出，八度獲得教育部頒發「技職之光」榮譽。這次獲得中國工業職業教育學會頒發教學類傑出工業職業教育人員金鐸獎，這也是繼教育部師鐸獎、GHF教育創新學人獎、教育部杏壇芬芳獎、國家創新科技獎、中華民國私立教育事業協會模範教師獎等，再次獲得肯定。

「在我們的實驗室，我都覺得沒有不會實現這件事情！」楊鎮澤說，試了才知有沒有可能，況且現在不可能，不代表以後不可能！所以積極帶著學生往前衝。

中山工商資三甲學生簡齊君表示，楊老師教學活潑且注重實際操作，學生犯了錯也不會責罵，而且就像google一般，無所不知，且能接受學生們千奇百怪的想法，從不擺架子，令人敬佩。林頡辰說，以前個性很內向，在楊老師循循善誘下，才打開封閉的內心，楊老師會給方向，但不會給答案，鼓勵學生自己動手做。