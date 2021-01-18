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九成菱角田蓋房子 高市仁武區人口十年增2成

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市仁武區人口十年來增加兩成，九成菱角田已經蓋了房子。記者徐白櫻／攝影
高雄市仁武區人口十年來增加兩成，九成菱角田已經蓋了房子。記者徐白櫻／攝影

歷經市地重畫，近10年來，高市仁武區外來人口移入增20％，將破10萬大關，畫入「澄清湖特定區」的社區風貌改變最大，原種菱角聞名的五和里30公頃菱田降到2公頃，9成田地改蓋透天厝，連辦19年菱角節因此喊停，居民說「一坪地20萬，再傻也要賣地不種菱角」。

仁武鄰近高市蛋黃區，距離榮總或高鐵站不遠，交通便利。據民政局統計，2010年高雄縣市合併，當時人口數277萬4470人，直至去年12月，全高市人口276萬5932人，仁武區是人口數增加最快速的行政區，旗美地區則是流失最嚴重。

來到仁武區八卦寮一帶，無論是透天厝或大樓，新建案不斷推陳出新，尤其以五和里最明顯，台塑高雄廠附近原本全是菱角田，近年面積不斷縮減，菱角田幾乎全變成住宅區。五和里長許有長說，數十年前菱角田面積約30公頃，現在只剩2公頃，菱角節辦不下去。

許有長說，仁武地區有不少田地畫入「澄清湖特定區」，經過土地重畫，這些可以蓋房子的田地全部被建商買走，早年一坪5、6千，現在起碼20萬，透天厝一棟可賣千餘萬，農民凋零且工人不好找，多數農民陸續賣地，9成菱角田變成住宅區，現在只剩一個大地主沒賣。

仁武區長蔡翹鴻指出，縣市合併10年來，仁武區的人口數從7萬多增加至9萬多，仁武產業園區在去年11月動工，預料會產生另一波磁吸效應，未來應該會破10萬人，仁武是少數人口不斷上升的行政區。

透天 農民

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