學生亂丟垃圾遭師長播影片公審 高市教育局：做法不妥

高雄市某國中發生學生亂丟垃圾屢勸不聽，校方竟將亂丟垃圾的監視器畫面製作嘲弄影片放在學校穿堂反覆播放。此事引發人本教育基金會撻伐，今天發新聞稿指責校方公審與羞辱學生，要求高市教育局調查並嚴懲。教育局表示，已請學校確認相關人員違失，另請針對學生啟動輔導機制。

人本教育基金會指控，去年12月初，高雄市某國中要求數名亂丟垃圾學生在學務處門口罰站，接著將監視器拍到的畫面剪輯成影片，影片標註學生班級及姓名，另搭配嘲諷語氣的「哈哈歌」，下課時間在穿堂大螢幕循環播放，一度要求犯錯學生在銀幕旁罰站。

人本認為，這所國中試圖以公審方式羞辱犯錯學生，市府教育局應立即公開道歉，另調查事件始末、嚴懲失職教職員，學校應撤換學務體系主管。此外，教育局應提供輔導資源，協助遭公審、羞辱的學生們進行心理復健。

高市教育局表示，該校合作社前常有許多垃圾，多次公開提醒未見效果，109年12月3日再次發生，隔日學校調閱監視器找出丟垃圾學生；學校將監視器影片剪輯播放，無公審羞辱學生意圖，但完全不符教育意義。

教育局強調，已請學校深入調查並確認相關人員違失，另請學校針對相關學生啟動輔導機制，以維護學生權益。