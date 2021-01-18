快訊

國民黨黨內人士：韓國瑜被勸進選主席 鬆口過年後表態

學生加穿禦寒衣物遭罰？大法官如何打破校園「特別權力關係」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

學生亂丟垃圾遭師長播影片公審 高市教育局：做法不妥

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
人本基金會接獲投訴，高市某國中播放影片「公審」亂丟垃圾學生，導致犯錯學生心理受傷。圖／人本基金會提供
人本基金會接獲投訴，高市某國中播放影片「公審」亂丟垃圾學生，導致犯錯學生心理受傷。圖／人本基金會提供

高雄市某國中發生學生亂丟垃圾屢勸不聽，校方竟將亂丟垃圾的監視器畫面製作嘲弄影片放在學校穿堂反覆播放。此事引發人本教育基金會撻伐，今天發新聞稿指責校方公審與羞辱學生，要求高市教育局調查並嚴懲。教育局表示，已請學校確認相關人員違失，另請針對學生啟動輔導機制。

人本教育基金會指控，去年12月初，高雄市某國中要求數名亂丟垃圾學生在學務處門口罰站，接著將監視器拍到的畫面剪輯成影片，影片標註學生班級及姓名，另搭配嘲諷語氣的「哈哈歌」，下課時間在穿堂大螢幕循環播放，一度要求犯錯學生在銀幕旁罰站。

人本認為，這所國中試圖以公審方式羞辱犯錯學生，市府教育局應立即公開道歉，另調查事件始末、嚴懲失職教職員，學校應撤換學務體系主管。此外，教育局應提供輔導資源，協助遭公審、羞辱的學生們進行心理復健。

高市教育局表示，該校合作社前常有許多垃圾，多次公開提醒未見效果，109年12月3日再次發生，隔日學校調閱監視器找出丟垃圾學生；學校將監視器影片剪輯播放，無公審羞辱學生意圖，但完全不符教育意義。

教育局強調，已請學校深入調查並確認相關人員違失，另請學校針對相關學生啟動輔導機制，以維護學生權益。

教育局 監視器 高雄市

延伸閱讀

紐約市公校確診人數破萬 累計96人染疫亡

高市水管排氣閥滲漏 鳳山苓雅前鎮3區逾4萬戶停水

北市推幼兒園英語融入式教學 幼兒園：若準備好可嘗試

高速羽球傷人！高市男子被擊中 視力剩0.1急開刀

相關新聞

屏東金牌可可超搭草莓 汪建民推薦TC巧舖草莓季

屏東縣有38個可可品牌，獲世界大獎品牌有7個，屏東縣內埔鄉的TC巧舖就是其一，TC巧舖創辦人邱濬宇返鄉投入可可產業8年多...

學生亂丟垃圾遭師長播影片公審 高市教育局：做法不妥

高雄市某國中發生學生亂丟垃圾屢勸不聽，校方竟將亂丟垃圾的監視器畫面製作嘲弄影片放在學校穿堂反覆播放。此事引發人本教育基金...

拚反萊豬連署 藍營高市議員辦座談會宣講

國民黨拚反萊豬連署，國民黨高雄市鳳山區議員李雅靜今晚舉辦「反萊豬拚公投，捍衛人民健康」座談會，請醫師蘇偉碩主講瘦肉精對人...

金門大橋年底拚啟用 縣長楊鎮浯：趕上跨年晚會

金門縣長楊鎮浯今日訪視金門大橋施工進度，特地慰勞工程團隊辛勞。截至去年12月底金門大橋已完成近8成5工程，楊鎮浯表示，希...

農業走向智慧化生產 高市府每案最高補助50萬

高雄市府推動智慧化城市，也鼓勵農民採用循環風扇、電動天窗與自動噴藥系統輔助農業生產，透過智慧化管理調節產期與提高作物品質...

屏東九如土雞場感染禽流感 撲殺近8千隻土雞

屏東縣九如鄉一處土雞場本月15日主動通報飼養家禽異常死亡，屏東縣動物防疫所依標準作業程序啟動防疫機制，今天經試驗所確認感...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。