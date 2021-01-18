拚反萊豬連署 藍營高市議員辦座談會宣講

國民黨拚反萊豬連署，國民黨高雄市鳳山區議員李雅靜今晚舉辦「反萊豬拚公投，捍衛人民健康」座談會，請醫師蘇偉碩主講瘦肉精對人體的危害。蘇偉碩遭衛福部告發「不實訊息」移送法辦，蘇說，他目前沒收到任何傳票，但他不會迴避，現在要力拚過反萊豬50萬連署大關，捍衛食安。

李雅靜與2月6日即將舉行罷免投票的無黨籍議員黃捷同選區，李雅靜2020年代表藍營參選鳳山立委獲8萬6千多票，有一定基層實力；今晚舉行反萊豬座談，引人聯想是否助攻罷捷。

不過李雅靜受訪時對罷捷議題低調迴避，僅強調今座談會定調很簡單，就是談到底萊豬對健康有無危害，哪些特定族群吃到萊豬、會對身體影響多大，請醫師來分享，把正確觀念帶給民眾；她並表示，反萊豬連署氣氛熱烈，有人一次要幾十份連署書，顯示民眾想用行動支持食安的決心。

蘇偉碩說，立院通過行政命令，民代已無法阻擋萊豬，只能靠公民投票，要衝出50萬連署書，把行政命令推翻，所以要到各地說明，盼把萊豬趕出台灣，讓下一代不吃到萊豬。

蘇偉碩說，萊豬會引發健康效應，而台灣醫療人力吃緊，健保資源已在緊張邊緣；長期看，萊劑對健康有負擔，而豬肉加工品太多，難以迴避，只能跟新冠肺炎一樣境外阻絕，所以要讓公投過關，才能挽救危機。