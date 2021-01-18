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九如鄉土雞場禽流感 撲殺黑羽雞7543隻

中央社 / 屏東18日電

屏東縣九如鄉1處土雞場15日主動通報飼養家禽異常死亡，經確認感染H5N5亞型高病原禽流感病毒。屏東縣動物防疫所今天執行撲殺作業，撲殺約10週齡的黑羽土雞7543隻。

屏東縣動物防疫15日接獲禽場主動通報後依標準作業程序啟動防疫機制，包括雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採樣檢體送農委會家畜衛生試驗所檢驗。

今天完成撲殺作業後也並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，降低疫情傳播風險；另同步啟動禽場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，控制病毒及疫情散播。

屏東縣動物防疫所表示，近日冷氣團來襲氣溫明顯下降，屏東地區日夜溫差大，易造成禽隻緊迫免疫力下降，且因氣溫低，病毒較活耀可能伺機感染禽隻。

動物防疫所長李永文呼籲養禽業者，注意溫度變化，以及禽舍保溫措施及通風，降低家禽緊迫，以免禽隻受寒感染疾病；發現家禽有不明原因死亡，或出現眼瞼腫大、腳脛潮紅等症狀務必儘速通報防杜疫情蔓延。

由於土雞場多採長時間分批出雞，致運禽人員、車輛及箱籠頻繁進出禽場，增加染病風險，提醒業者縮短出雞時間，降低人、車及箱籠進出禽場攜帶病毒頻率。

此外，加強養禽場生物安全防範措施，包括人車門禁管制及動線移動管理、防鳥設施設置維護、禽舍及載運車輛（集運或抓雞車、飼料車、化製車等）與運輸載具（運輸籠）清潔消毒，有效避免透過生物媒介物傳播，降低發病機率。

屏東縣 疫情

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